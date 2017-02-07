Президент постановил изменить границы Астаны
7 февраля 2017, 18:36
Общая площадь присоединяемых земель - 8 719 гектар.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил изменить границы Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляется: изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к Указу.
Фото: hvylya.net.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843119-67593ccd707d80c9fef0063b3e5e604a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...