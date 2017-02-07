Валютный дзен

Цена на черное золото влияет на тенге, но с учетом того, что рост неустойчивый и незначительный, то полагаться только на этот индикатор было бы не верно.

Казахстанская фондовая биржа последние дни самый главный поставщик хороших новостей для отечественных СМИ. Практически каждая утренняя сессия заканчивается победным возгласом, сокрушительного проигрыша доллара перед тенге, например, в пятницу, 3 февраля, утренняя сессия завершилась на отметке 322,15 тенге за доллар, а уже 6 февраля заявили о новом рекорде в 321,59 тенге.





Аналитики склонны связывать стоимость американской валюты с ценой на нефть, в тот же день цена нефти марки Brent выросла до 57 долларов за баррель, но уже доподлинно известно, что строить прямую зависимость между долларом и нефтью не совсем верно. Да цена на черное золото влияет на тенге, но с учетом того, что рост неустойчивый и незначительный, то полагаться только на этот индикатор было бы не верно.





Интерес к тенге вызван несколькими факторами. Одним из которых является программа так называемой дедолларизации. Выглядит она просто, доходы по депозитам в валюте, что физических лиц, что юридических ниже уровня инфляции, тогда как в тенге они просто гигантские, коих нет ни в одной цивилизованной стране. Рекомендуемая КФГД эффективная ставка вознаграждения для частных клиентов банка – 14 процентов. При этом, Национальный банк, установив учетную ставку в 12 процентов, берет деньги у юрлиц под 11, а дает в займы под 13 процентов. При этом, рынок прекрасно понимает, что курс держится под контролем, несмотря на все заявления официальных лиц. Таким образом, на короткий срок высокая доходность в тенге, фактически гарантируется государством. Вам говорят – переворачивайтесь в тенге, получайте 8-10% дохода в год по краткосрочным вкладам, при этом, еще и выигрывайте на курсовой разнице. Те, кто перевернулся в тенге при 360, уже заработал 40 тенге на долларе, это около 10 процентов, а если держал на депозите в банке, то добавил еще десять процентов.





То, что курс валят, можно понять и из просочившейся на рынок информации, что с конца 2016 года регулятор неожиданно возобновил сделки валютного свопа в неожиданных для рынка масштабах, начав предоставлять участникам рынка уже долларовую ликвидность. Как отмечают источники, «возросшую активность Нацбанка отметили и биржевые статистики, по данным которых объем сделок на своп-рынке доллара подпрыгнул в декабре по сравнению с ноябрем почти в два раза, до 9,5 миллиардов». Считается, что это «можно трактовать, как сигнал либо возникшего дефицита долларов на рынке, либо стремления его участников запастись впрок американской валютой в ожидании очередной девальвации тенге». Проще говоря, они заливают рынок долларом.





Впереди налоговый период, когда малый и средний бизнес будет натурализовать заначки и продавать доллары, чтобы рассчитываться с государством. Традиционно, объемы реализованной наличной валюты в этот период высоки, при этом, давление будет ограничиваться 15 февраля и самое интересное может начаться, как обычно, после этой даты.





Также необходимо помнить, что в этом году перед бизнесом и государством встанет задача рассчитываться по международным обязательствам, а это совсем не тенге. Если исходить из этого, то искусственное снижение курса доллара становится не столько технической, сколько стратегической задачей. Куда проще и дешевле скупать доллары по 320, чем по 380 тенге. Только один из экономических агентов должен будет погасить до середины февраля евробонды на 750 миллионов евро, становится вполне понятно, что дешевая валюта, как никогда нужна. В общем же за первый квартал нужно выкатить 5,5 миллиарда долларов, а в целом, за год, 19,4 миллиарда.





Национальный банк может держать курс доллара любым. Он может даже вернуть его к 180, но кого волнует, что это не будет его реальной стоимостью. Инфляция, по-прежнему, не фиксируется в курсе и накапливается, как это было много лет подряд. Дешевеющий доллар делает жизнь приятнее и доступнее, ведь большую часть непродовольственных товаров мы покупаем в валюте – машины, телефоны, телевизоры. При этом, новый паритет с рублем делает развитие нашего производства более выгодным. Недвижимость в долларовом эквиваленте дорожает. Вроде все складывается хорошо, и волки сыты и овцы целы, этакий финансовый дзен, гладь воды, в отражение которой можно смотреть бесконечно долго, пока камень не кинут или дождь не пойдет, или ветер не подует.