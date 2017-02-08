Как фотографии обнаженной астанчанки попали в Сеть
8 февраля 2017, 13:57
Девушку оштрафовали почти на 23 тыс тенге.
Стали известны некоторые подробности инцидента с полуобнаженной девушкой во дворе столичного ЖК, передает Zakon.kz.
Напомним, личность модели, позирующей на фоне Hummer, полицейские достаточно быстро установили и оценили ее действия по ст.434 ч. 1 КоАП РК - мелкое хулиганство.
Как стало известно, 20-летняя девушка - студентка 2 курса одного из столичных ВУЗов. В административном суде она пояснила, что в тот день, когда были сделаны фотографии, ее парень купил автомобиль Hummer. И она, чтобы сделать красивые фото, разделась во дворе ЖК "Лондон", а молодой человек сфотографировал ее на телефон.
В пояснении отмечалось, что фото были сделаны не для широкого круга, а для себя. Но парень случайно, по ошибке отправил интимные фото в сообщество любителей машины марки Hummer в WhatsApp.
"М. около 20 часов 30 минут, находясь на парковке ЖК «Лондон» в г. Астана, являющегося общественным местом, фотографировалась в обнаженном виде, тем самым совершила действия выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Объектом данного правонарушения является общественный порядок и нравственность, представляющие собой систему сложившихся отношений между всеми участниками общества, включая в себя общепринятые нормы поведения, основанные на нормах нравственности, традициях и обычаях", - сказано в постановлении адмсуда.
Таким образом девушка была оштрафована по ст.434 КоАП РК на 10 МРП (22 690 тенге).
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