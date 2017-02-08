Как фотографии обнаженной астанчанки попали в Сеть

Стали известны некоторые подробности инцидента с полуобнаженной девушкой во дворе столичного ЖК, передает передает Zakon.kz









Как стало известно, 20-летняя девушка - студентка 2 курса одного из столичных ВУЗов. В административном суде она пояснила, что в тот день, когда были сделаны фотографии, ее парень купил автомобиль Hummer. И она, чтобы сделать красивые фото, разделась во дворе ЖК "Лондон", а молодой человек сфотографировал ее на телефон.





В пояснении отмечалось, что фото были сделаны не для широкого круга, а для себя. Но парень случайно, по ошибке отправил интимные фото в сообщество любителей машины марки Hummer в WhatsApp.





"М. около 20 часов 30 минут, находясь на парковке ЖК «Лондон» в г. Астана, являющегося общественным местом, фотографировалась в обнаженном виде, тем самым совершила действия выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Объектом данного правонарушения является общественный порядок и нравственность, представляющие собой систему сложившихся отношений между всеми участниками общества, включая в себя общепринятые нормы поведения, основанные на нормах нравственности, традициях и обычаях", - сказано в постановлении адмсуда.





Таким образом девушка была оштрафована по ст.434 КоАП РК на 10 МРП (22 690 тенге).



