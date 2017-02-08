Стоит ли доверять рассылкам от «братьев» по вере

Так называемые мусульманские сообщения рассчитаны на наивных людей и необразованную, не грамотную часть мусульман, сообщает Zakon.kz





Стоит ли доверять мусульманским рассылкам ? Ни в коем случае! В 90-е и начале 2000-х годов среди школьников был распространен один занимательный вирус: тебе подкидывают записку, которую нужно продублировать n-ное количество раз, тогда человека ждёт счастье, он встретит в полночь любовь, а если не сделает этого, то его ждет беда – чаще всего любили писать, что умрет мама. Конечно же, давили на самую больную мозоль ребенка. И, конечно же, этот вирусный спам работал.





С появлением первых мобильных телефонов, а потом и услуги безлимитных сообщений, идея подобных рассылок стала виртуальной, но не менее устрашающей по содержанию. Когда же люди все дружно переключились на социальные сети, рассылки с подобными угрозами стали не менее частым явлением. Однако более продуманные сообщения теперь основаны на псевдонаучных и даже реальных фактах с какими-нибудь паранормальными выводами. И дело каждого – верить или нет. В обществе, где царит фетишизм и суеверия, это не вызывает удивления. Но как объяснить, что мусульмане тоже стали жертвой этого абсурдного мейнстрима?





Варианты мусульманских рассылок (с сохранением всех грамматических особенностей)





Пример 1

«По мусульманскому календарю говорят сегодня надо просить прощение у всех, причинил ты им зло или нет "так вот я прошу у тебя прощения за все, что я сделала плохого" простите меня Ради АЛЛАХА!!! С пол 9 Аль-Самад Аль-Къадир Аль-Малик Аль-Рахlман Аль-Рахlим Аль-Азиз. Отправь это смс на 9 тел. номеров. Кому хочешь добра, и уже завтра получишь отличную новость, но если не отправишь, то вас ждет неудача на 9 лет. Это правда, всего 9 смс с именами Аллаха эту молитву 12 хорошим людям смотри что будет

‏ناۋادا كېرىيەگە ياردەمگە ماڭغان دوستلىرىمىز بولسا نەرسە كېرەك پۇل ماللارنى پىشكەرگە ئەمدى ئاپارمىساڭلار. ئۇ يەردىكى خەلق ياردەمگە خېلى ئېرىشتى. ئەمدى نىشاننى ئويتوغراق يېزىلىرىغىمۇ قاراتساڭلار، ئۇ يەردىمۇ نۇرغۇن دېھقان چارۋىچى ياردەمگە ئېھتىياجلىق. مەن بىلىدىغان ياردەمگە ئېھتىياجلىق جايلاردىن ئاتچان يېزىسنىڭ كۈنەس كەنتى، ئويتوغراق يېزىسىنىڭ تۇميا كەنتى بار. بۇ يەرلەرگە ماددىي بۇيۇم ۋە ياردەملەر تۈزۈك يېتىپ كېلەلمەپتۇ. ياخشىلىق قىلغاندىكىن ئاخىرىغىچە قىلىپ، تاغلىق رايون بولسىمۇ ئۆزۈڭلار بىر ئاپىرىپ بەرسەڭلار ئەڭ ياخشى بولارمىكىن دەپ ئويلايمەن....مەركىزى خەلق رادىيو ئىستانسىسى مۇخبىرى مەھلىيا ئىبراھىم

Через 9 минут. Если хочешь, можешь засекать. Посылаю тебе денежного ангела. Разбогатеешь через 4 дня. Не уничтожай, пока не перешлешь. Эта молитва очень сильна!»





В данном случае применяется откровенное давление на религиозные чувства мусульман. Человек уже фактически обязан переслать. «Простите меня Ради АЛЛАХА», - написано в тексте. Однако сознание улавливает только последние слова. Особенность русского языка в том, что ключевые слова располагаются в конце предложения, поэтому, читая сообщение, человек будет видеть только слова «Ради Аллаhа», которые к тому же выделены заглавными буквами. Это влияет на подсознательном уровне принять то, что просят человека сделать.





Прикрываясь именами Всевышнего, прося прощение, мусульманина заставляют совершить ширк: поверить, что пересылка сообщение сделает человека счастливым или несчастным. Отдельного разговора стоит так называемый «денежный ангел».





В тексте несколько раз использована цифра 9, которая на уровне нейро-лингвистического программирования действует на подсознание и заставляет поверить, по крайней мере – ожидать «чуда». Эта цифра выбрана не случайно. У человека, читающего данное сообщение, возникает довольно банальный ассоциативный ряд: 99 имен Аллаhа, о которых также упоминается в рассылке.





Такие рассылки зачастую составлены безграмотно со множеством ошибок, что показывает низкий уровень образованности тех, кто писал все это. Более того, высланный текст вовсе не является молитвой на арабском языке. Текст написан на уйгурском языке.





Пример 2





«Это не дуа, а что-то вроде письма с просьбой о помощи, вполне возможно, что развод на деньги. Подписано оно Марказий Халк Радиостанцияси мухбири Махлия Ибрахим. Корреспондент Центральной народной радиостанции», - комментирует данный текст заместитель руководителя Казанского института евразийских и международных исследований Исмагил Гибадуллин.





Таким образом, становится вполне очевидно, что данная смс-рассылка направлена на невежественных людей и необразованную часть мусульман, которые не знают ни арабского языка, ни основ ислама.





«Сегодня в 3:25 утра луна будет идти вокруг Каабы, и небо будет светло-голубым. Это момент принятия, он наступает каждые 100 тысяч лет. Можно просить у Бога все, что хочешь! отправьте это каждому близкому человеку, чтобы они все узнали.





Сегодня начинаются дни полнолуния. По мусульманской традиции - это время исцеления. Ни о чем не спрашивайте, просто примите... Всевышний, отец наш на Небесах, Царь Мира, что создал все, прошу тебя помни обо мне и не пройди мимо меня и дома моего. Возьми у меня все мои заботы и болезни, исцели и дай исцеление мне, моей семье. Да будет так. Аминь. Это очень мощная молитва. Перешлите её 12 людям, включая меня. Благословение вернётся к вам через новую работу, свадьбу или... финансы Здоровья и Благополучия».





Еще один пример давления на религиозные чувства мусульман, но уже выбран иной путь – псевдонаучный. Сообщение не подкреплено ни хадисами, ни достоверными источниками, лишь есть надпись: «Ни о чем не спрашивайте, просто примите...» - агитация на слепое следование неизвестному.





Вызывает недоверие и формулировка, похожая на христианскую молитву – «Отец наш на Небесах» - что дает основание предположить, что подобная рассылка была распространена среди православных или католиков.





Мусульманам известно, что время принятия молитвы не зависит от луны, тем более, которая вращается вокруг Каабы. Сама формулировка абсурдна даже по своему смыслу.





Пример 3





*Срочный призыв: просим всех обратить внимание, важно и серьезно!*

*Все мы не раз получали сообщения в конце которых бывает написано : пошли данное сообщение нескольким (10 и т.п) и через пять минут или нескольких дней ты увидишь чудо, которое с тобой случится. Ты хоть раз подумал, с какого источника исходит это сообщение, откуда, куда, и какова цель этих сообщений?*





Поэтому хочу чтобы вы обратили внимание на следующее: в газете под названием " Наюз", которая издается в Тель-Авиве(Израиль), в одном издании под заголовком:

*"Как мы будем колебать и трясти Ислам,* а потом властвовать над ним", было напечатано следующее: религиозный деятель в Израиле заявил:

"У нас есть помощники и коллеги (про нас), которые днем и ночью работают в ватсапе (очень долго трудятся, равных которым не найти) и добавил: мы будем посылать в сообщениях на разных языках во все уголки света, в них будем писать аяты из Корана, достоверные хадисы высказывания исламских ученых, а в конце допишем от себя разошли данное сообщение 10 людям и так далее, и тогда посмотришь что произойдет с тобой (чудо), будем убеждать их что это проверено и т. д..





И, конечно же, он ничего не увидит и поймет, что это чудо было неправдой, так же, он будет считать неправдой те аяты и хадисы, которые были в начале сообщений. Мы будем все больше и больше писать такие сообщения, а они все больше и больше разочаровываться в них. Так мы ослабим их веру.

*Поэтому мы просим удалять такие сообщения, и тем более не пересылать их! Максимальный репост!*





Данная рассылка обращает на себя особое внимание, потому что кардинально отличается от предыдущих. Здесь автор якобы предостерегает мусульман от ширка (многобожия), который они могут совершить, пересылая сообщения, какие были приведены чуть выше. Сразу же настораживает то, что на повестке дня «злой Израиль», который всеми силами пытается навредить мусульманам. Но дело вовсе не в Израиле, просто это ещё одна ниша, которую можно использовать для спама и вирусной информации, а также на кого переложить всю вину. Очень часто за уши притягивают евреев и их службы для запугивания и взращивания антисемитских настроений в мусульманском обществе. На самом деле, пересылка такой информации, это чисто психологический трюк.





Трудно сказать, какую цель преследуют люди, когда начинают отсылать вирусные сообщения, а мусульмане с тем же успехом распространять его. Поэтому такое сообщение от "братьев" по вере можно понять: это беспокойство и забота об умме. Но в то же время это очень глупое сообщение для тех, кто хоть немного задумается о его сути. Здесь такой же бред, что и в предыдущих рассылках, только подход совершенно иной. Посмотрите на концовку: написано «максимальный репост». С точки зрения НЛП они сами себе противоречат. Таким вот неумелым ли образом, то ли намеренно, они просят переслать всем сообщение: то есть программа кодировки работает, но в другом русле. Как говорится, антиреклама тоже реклама. Правильнее было составить другое сообщение, если они хотели предупредить: по содержанию, оформлению, аргументам.





Этот антисемитизм в настроении сообщения призван не только пробудить и укрепить негатив по отношению к Израилю, но и создать общего врага мусульман, против которого нужно вести борьбу. Здесь снова открывается известное «окно Овертона», которое очень умело используют для затуманивания рассудка масс. Это хороший и хитрый ход на пути привлечения в секты и отправки на джихад. Идет постепенная обработка и контроль сознания.





Когда приходят такие сообщения, которые вроде бы аргументированы: «в газете под названием "Наюз", которая издается в Тель-Авиве (Израиль)», - люди верят и даже не перепроверяют информацию. Достаточно «прогуглить», что и было сделано, и за пару минут я выявила, что никакой такой газеты в Тель-Авиве не существует. К тому же, чтобы ссылаться на цитату из газеты, нужно привести дату выпуска газеты, все источники статьи. Чего опять не было сделано в данном сообщении. Информация, основанная изначально на обмане, искажении фактов, не может нести добрые намерения. На это и рассчитаны подобные «промусульманские» сообщения в социальных сетях, на которые попадаются наивные люди, не образованные и неграмотные мусульмане.





Шайтан поклялся сбивать человека с пути до Судного Дня. И это он делает самыми разными и изощренными способами, давя на наши самые больные точки. Вот именно поэтому мусульманин должен укреплять свой иман, получая религиозное образование не где-нибудь в просторах интернета, а официальных мусульманских учебных заведениях. Помимо этого мировоззрение должно быть широким, а для этого нужно обладать и светскими знаниями. Только так можно предостеречь себя от негативного влияния и совершения грехов. Ведь главный враг человека не кто-то другой, а он сам. Легко переложить всю вину и ответственность на шайтана, обстоятельства, судьбу.





Куда сложнее признаться, что человек сам ничего не сделал для предотвращения беды, сам допустил ошибку. И такие смс-рассылки только лишний раз подтверждают, что мы сами виноваты в том, что они широко распространяются.





Алина Хакимзянова

Фото inform.kz











