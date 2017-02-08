МВФ посоветовал Правительству РК не помогать банкам пенсионными средствами

Финансирование должно выделяться из госбюджета, из Нацфонда или с помощью заимствования. Но Министерство финансов не должно привлекать Нацбанк.

Глава миссии Международного валютного фонда Марк Хортон дал свою оценку складывающейся ситуации вокруг слияния крупных казахстанских банков, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Проблемы могут быть более сложными с Qazkom, потому что это один из крупных банков в Казахстане. Как вы знаете, несколько лет назад он приобрел БТА банк. У последнего самого был сложный портфель не обслуживаемых кредитов, как в Казахстане, так и за рубежом. Казкоммерцбанк не имел достаточного успеха, как мы надеялись, по разрешению проблем с портфелем БТА. Да и портфель у самого QAZKOM банка состоит из недвижимости, в основном, вокруг Алматы, которая не является достаточно платежеспособной», - отметил Марк Хортон, отвечая на вопросы журналистов сегодня на пресс-конференции.





Теперь же переговоры о потенциальной сделке идут уже между АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Но, по словам представителя МВФ, Halyk Bank не хотел бы брать на себя бремя БТА банка, где имеется крупный не обслуживаемый кредитный портфель.



