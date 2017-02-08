Представитель сборной России отпраздновал победу над Казахстаном провокационным жестом

Один из представителей сборной России по хоккею провокационным жестом отметил победу над Казахстаном в финале Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

После сирены, известившей об окончании матча, камера показала скамейку россиян, на которой один из представителей штаба показал этот жест. Кому он был адресован - неизвестно.

Сам же матч завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Автором единственной шайбы на 42-й минуте стал нападающий Даниил Ильин.

Для Казахстана этот финал стал третьим подряд проигранным на Универсиадах-2013, 2015 и 2017. Команда во второй раз в решающем матче уступила России, двумя годами ранее был зафиксирован счет 1:3.

Для Казахстана эта медаль стала шестой в истории Универсиад. В 1995 команда выиграла "золото", в 1993, 2013 и 2015 - "серебро", а в 2007 - "бронзу".