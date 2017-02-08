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Мускулистая барби. Как россиянка Юлия Винс стала звездой пауэрлифтинга

8 февраля 2017, 22:46

Юлия рада тому, что ее образ вдохновляет других людей на занятия спортом.


В свои 20 лет Юлия Винс успела стать настоящей звездой не только у себя на родине, но и за рубежом. Фанаты зовут ее "мускулистой барби" за необычное сочетание женственных черт лица и мощной мускулатуры. В интервью агентству Sputnik девушка рассказала о тренировках и поделилась секретом успеха.

Жительница Саратова известна своим необычным увлечением: девушка профессионально занимается пауэрлифтингом и уже неоднократно занимала первые места на всероссийских и международных соревнованиях.

Walk with Archie :))

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Сен 3 2016 в 12:05 PDT

"Пауэрлифтинг стал для меня хобби три года тому назад. Он позволял немного подзаработать. Теперь я посвящаю ему большую часть своей жизни", — рассказала спортсменка.

Впервые Юлия пришла в тренажерный зал в 15 лет. Однако заметных результатов она добилась только после того, как сменила обычные силовые упражнения на пауэрлифтинг, который совмещает в себе три дисциплины: приседания со штангой, жим лежа на скамье и становую тягу.

"Я тренируюсь 5 раз в неделю. Нагрузка, как правило, зависит от той формы, в которой я нахожусь на момент тренировки. Режим питания тоже часто меняется. Когда я готовлюсь к соревнованиям, я всегда придерживаюсь строгой диеты. Но раз в неделю я позволяю себе есть все, что хочу", — рассказала девушка.

😇 #bodybuilding #musclebarbie

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Июл 20 2016 в 11:19 PDT

Юлия убеждена, что только упорные тренировки могут привести спортсмена к успеху: "Я думаю, есть только один секрет — регулярная работа в течение долгого времени. Если ты хочешь, чтобы твое тело было в хорошей форме, ты должен правильно тренироваться и правильно питаться".

Difficult week 😴

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Апр 24 2016 в 2:32 PDT

Культуристка признается, что многие ее друзья поначалу скептически отнеслись к ее увлечению: "Многие близкие мне люди не понимали, чего я добиваюсь. Мои друзья говорили, что надо все бросить, некоторые советовали мне найти работу. Прошло несколько лет, и я могу сказать с полной уверенностью, что я сделала правильный выбор, несмотря на те трудности, что мне пришлось преодолеть".

#TeamRSP #GoMETALteam #musclebarbie #powerlifitng #bodybuilding @rspnutrition

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Дек 13 2015 в 8:15 PST

Юлия рада тому, что ее образ вдохновляет других людей на занятия спортом: "Я получаю сотни сообщений от людей самых разных возрастов, которые тоже начали тренироваться после того, как увидели мои фото и видео".

☺️💪🏻 #primevallabs #gometal #powerlifting #musclebarbie

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Янв 21 2017 в 1:04 PST

Девушка признается, что не могла себе представить, что когда-нибудь станет так популярна. На ее страницу в социальной сети "Вконтакте" подписаны 40 тысяч человек, а в Instagram за ее успехами следят более 400 тысяч фанатов.


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