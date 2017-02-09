В Петропавловске бензовоз с горючим чуть не упал с моста

В Петропавловске бензовоз с 30 тоннами топлива потерял управление и, пробив несколько ограждений, повис над водохранилищем,

В среду около семи вечера бензовоз, двигаясь по дороге через Петропавловский гидроузел, потерял управление, пробил железный забор, вылетел на плотину, снес бетонное и металлическое ограждения, и повис над водохранилищем. Водитель не пострадал, ему удалось благополучно выбраться из кабины.





В результате аварии в цистерне образовалась небольшая течь, поэтому было принято решение перелить бензин из бензовоза в другие автоцистерны. Кроме того, пожарные для предотвращения воспламенения облили бензовоз пеной. На случай возгорания цистерны пожарные облачились в теплоотражательную боевую одежду.





"Это большое счастье, что бензовоз все-таки задержался за ограждение и не упал в воду, что жертв нет. К тому же гидроузел — стратегический объект, разлив топлива мог повлечь серьезные последствия и для водоснабжения города, и для экологии", — подчеркивают специалисты.





"Водитель был трезвый. Видимо, он не рассчитал свой тормозной путь, тем более бензовоз груженый, тяжелый, поэтому не вписался в поворот и вылетел за ограждение. Главное, что бензовоз не упал в воду, не произошел разлив бензина, водитель жив, серьезно ничего на объекте не повреждено, жертв и пострадавших нет. А машину сейчас вытащим, проблема будет устранена", — прокомментировал ситуацию начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов.