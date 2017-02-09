Масленица 2017: какого числа и как правильно праздновать

Масленица 2017 – это возможность в очередной раз напечь вкусных блинчиков с самой разнообразной начинкой. Хозяйки изощряются с рецептами блинного теста и наполнителями.





Когда празднуем в этом году

В этом году Масленица выпадает на последние дни февраля. С 20 по 26 февраля печем блины и готовимся к приходу весны. Масленицей заканчивается «праздник живота» и начинается Великий пост перед Пасхой. Так что Масленица – это последняя возможность поесть непостной еды.





В русской культуре встречаются разные названия масленичной недели: мясопустной ее называют за воздержание от мясных продуктов, сырной — за обилие сырных продуктов, которые присутствуют в масленичных угощениях, а непосредственно масляной — за обилие масла, которым хозяйки щедро сдабривают румяные блины.









Блины — это главное масленичное блюдо, которое в обязательном порядке должно стать основным на праздничном столе у каждой хозяйки. Многовековые традиции празднования Масленицы дали нам сотни рецептов блинов и блинчиков, приготовить которые под силу каждому.

Классические масленичные блины пекут на молоке и белой пшеничной муке, но это не мешает вам попробовать оригинальные рецепты на воде, кефире или сыворотке, с добавлением овсяной, ржаной или гречневой муки. У каждой хорошей хозяйки под рукой есть фирменный рецепт масленичных блинов, который отличается как рецептурой теста, так и способом приготовления начинки.

Традиционно на Руси ели блины с большим количеством масла и сметаны, однако начинка из грибов или семги была не менее популярна в последнюю перед Великим постом неделю. Попробуйте дополнить масленичное блюдо красной или черной икрой, вареньем или джемом, свежими фруктами или экзотическими овощами — уверены, ваши домочадцы с удовольствием отведают самые вкусные блины, приготовленные вашими руками.





Как праздновать Размах народных гуляний на Масленицу напрямую связан с поверьями: в старину считалось, что смех и веселье в эту неделю принесут изобилие и благополучие в дом, потому веселиться полагалось как можно больше.





В селах на Масленицу сжигали чучело Масленницы, устраивали кулачные бои, ели блины на скорость, лазали на столб за призами, купались в проруби и боролись с медведями. Главным же атрибутом являлись блины.

Про чучело добавим, что сжигали соломенное чучело, олицетворяющее зиму и прошлогодний иссякший урожай. Пепел от Масленицы рассеивали по полям. Масленица заканчивалась уборкой: чистили всю посуду, сжигали остатки пищи, ничего не оставляли на новый день. Для верующих наступало время Великого поста.





Основные требования к данному празднику:

Главное правило – отсутствие в рационе этой недели мясных продуктов. Разрешается употреблять молочные продукты и рыбу. На протяжении всей недели пекутся блины. Есть нужно столько, сколько хочется, потому что еда в эти дни является особой формой жизни.





На праздник было принято ходить в гости, а также приглашать к себе, чествуя друзей вкусными блинами и прочими угощеньями.







Принято устраивать гулянки и веселиться до упаду.

Масленица – один из самых вкусных праздников году. Именно в эту недели хозяйки достают припрятанные баночки с вкусностями, которые добавляют в блины.





Отметим, что в христианском церковном календаре как такого названия праздника как Масленица не существует. Название это взято из простонародья, а последняя подготовительная седмица к Великому Посту- это Сырная седмица. То есть, празднование Масленицы (Сырной седмицы) начинается в последнюю неделю перед Великим Постом, и заканчивается Прощеным воскресением. Так же стоит отметить, что под седмицей понимается одна календарная неделя. Людям верующим, которые соблюдают пост, во время Сырной седмицы запрещается вкушать мясо в пищу, а вот молоко, яйца, сметану, пока еще можно употреблять, в том числе и блины.



