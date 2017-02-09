1000 тенге образца 2006 года выходит из обращения с 1 марта

Национальный Банк РК напоминает, что с 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством, сообщает Zakon.kz





До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.





Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.













Затем в течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.

Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года . Филиалы Национального Банка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге , которые являются законным платежным средством.











