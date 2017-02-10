Программа «Нұрлы жер» на 2017-2031 годы: ключевые моменты

По поручению Президента РК в 2016 году Правительством была разработана единая программа жилищного строительства «Нұрлы жер». Программа призвана обеспечить еще больше казахстанских семей доступным жильем. О новой жилищной программе Рrimeminister.kz рассказал председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК Мархабат Жайымбетов.

За 15 лет по программе «Нұрлы жер» запланировано построить около 1,5 миллиона доступного жилья. Основной целью программы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения.

Пять основных направлений

«Госпрограмма «Нұрлы жер» направлена на поддержку ипотечного кредитования. Населению станут более доступны ипотечные займы БВУ. В целях оживления рынка ипотечного кредитования предусматривается стимулирование спроса у населения через субсидирование государством части процентной ставки ипотеки, выдаваемой гражданам банками второго уровня на покупку первичного жилья», - отметил М. Жайымбетов.

Предполагается субсидировать ставки вознаграждения банков не выше 17% годовых в течение 7 лет. Субсидия будет предоставляться в этот период. Для снижения конечному заемщику ипотеки до 10% государством будет обеспечено покрытие до 7% стоимости вознаграждения.

«Мы планируем, что уже в этом году будет выделено порядка 8000 ипотечных займов на приобретение жилья с помощью данной программы», - сказал эксперт.

Программа также ориентирована на стимулирование строительства жилья частными застройщиками. Для этого предлагается внедрить доступные кредитные ресурсы - государством будет субсидирована часть процентной ставки по кредитам, выдаваемым банками второго уровня для строительства нового жилья. В республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 11 млрд тенге, которые позволят субсидировать банковские кредиты застройщикам на сумму 157 млрд тенге. По оценкам Минэкономики, это дополнительно позволит профинансировать строительство порядка 600 тыс. кв. метров жилья. Половина из которых будет предоставлена вкладчикам Жилстройсбербанка.

Стоит отметить, в программе предусмотрено увеличение объемов строительства кредитного жилья по принципу «револьверности» для вкладчиков Жилстройсбербанка и очередников акимата.

Кроме того, в рамках госпрограммы будет создан региональный фонд арендного жилья без выкупа для наиболее социально-уязвимых слоев населения.

Программа «Нұрлы жер» решит вопрос о выделении 10 соток земель каждому казахстанцу.

«У каждого гражданина РК есть право на бесплатное получение 10 соток земли с подведенной акиматом инженерной инфраструктурой на строительство индивидуального жилья регламентировано земельным законодательством. Для получения 10 соток необходимо подать заявление в акимат, то есть быть очередником МИО на земельный участок», - прокомментировал М.Жайымбетов.

Вместе с тем, в рамках программы «Нұрлы жер» предусмотрена реализация пилотного проекта строительства ИЖС единым застройщиком в едином архитектурном стиле.

Построенные индивидуальные дома будут предлагаться к выкупу очередникам МИО на земельные участки через систему ЖССБК с государственной поддержкой, то есть через субсидирования кредитов для приобретения ИЖС. Ставка прелдполагается на уровне 5%.

Данная мера в значительной степени повлияет на развитие индивидуального жилищного строительства.

Перспективы программы

«В этом году планируется сдать в эксплуатацию до 100 тысяч жилищ. Это более 10 млн квадратных метров. Будут просубсидированы займы застройщикам. Свыше 600 тысяч квадратных метров жилья», - сказал глава Комитета.

В целом, по программе «Нұрлы жер» до 2031 года 1,5 млн человек обретут собственное жилье. Из них более 500 тысяч в ближайшие пять лет (2017-2021 годах). В рамках этой программы выдадут 664 000 земельных участка по 10 соток под ИЖС, 35 000 арендного жилья, 280 000 кредитного жилья получат казахстанцы через Казахстанскую ипотечную компанию и Жилстройсбербанк Казахстана, 521 000 коммерческого жилья выдадут по ипотеке.

На период с 2017 по 2021 годы по реализации Программы планируется направить 1,548 трлн. тенге, в том числе средства квазигосударственного сектора - 802,8 млрд. тенге.

Ну и самое главное, реализация программы позволит увеличить жилищный фонд на 18%, а обеспеченность населения - на два пункта по сравнению с 2015 годом.

В заключение председатель Комитета сказал, что на сегодня все акимы представили свои заявки на финансирование строительства арендного жилья без права выкупа и подведения инженерной инфраструктуры из республиканского бюджета. Также ведется работа по подготовке земельных участков под строительство пилотного проекта индивидуального жилья в едином архитектурном стиле.

Напомним, в Казахстане действуют еще несколько направлений жилищного строительства. На завершающем этапе находится строительство жилья МИО и субъектов квазигосударственного сектора в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» и ПРР. Одновременно частные застройщики строят дома через систему жилстройсбережений. Реализуется механизм защиты долевых вкладов с участием Фонда гарантирования. В Астане осуществляется пилотный проект сноса аварийного жилья.

Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность» ставит задачу дальнейшего развития строительного сектора как полноценного драйвера экономики. Глава государства поручил Правительству уделить особое внимание новой программе жилищного строительства «Нұрлы жер».

Одной из приоритетных задач Правительства на 2017 год является повышение доступности жилья посредством строительства инфраструктуры и жилых объектов.