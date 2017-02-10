Жители нескольких поселков в Костанайской области просят их «откопать»

Жительница посёлка Ударник Ольга Новикова написала сегодня: «Помогите разобраться пожалуйста. Мы жители п.Ударник. Второй день не можем выехать из поселка ни на работу, ни скорая не сможет проехать. Куда только не звонили. Подрядчик утверждает, что лично проехал по дорогам поселка — чистые дороги, и отказывается чистить улицу, начиная на половину центральная и полностью Придорожная улица забиты снегом. Эти фото сделаны 10.02.2017 в начале седьмого утра».

Жители посёлка Осиновка тоже пожаловались на заметённые дороги.





«Здравствуйте! Пишет вам жительница п. Осиновка. Нашу дорогу замело. Кто занимается расчисткой нашей дороги? Хотелось бы узнать будет ли дорога. Сегодня добраться до дома стало проблемной, до сегодняшнего дня вопросов не возникало. Благодарю заранее», — говорится в письме.





Мы связались с отделом ЖКХ Костаная. Как сообщил руководитель, техника сейчас работает в посёлках Дружба, Кунай, на контроле вопрос с посёлком Ударник.





«Мы освободили накануне дорогу, чтобы ходили автобусы, там полтора километра дороги. Остановку почистили. В Ударнике тоже техника работала 9 февраля, но из-за позёмки, буруна те улицы и выезды, которые мы расчистили, их опять запечатало снегом. Сейчас техника заканчивает работать в посёлке Дружба и мы направим её к жителям посёлка Ударник. Этот вопрос мы будем держать на контроле», — сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Олжас Нургалиев.





Ситуацию с посёлком Осиновка разъяснил руководитель отдела ЖКХ Костанайского района Ануарбек Касимов.





«9 февраля вечером техника не выходила, был буран. Потом поступил сигнал, в 19.00 прошла снегоуборочная техника, дали проезд в Осиновку со стороны Аулиекольского района. Делаем новые проезды, и расширяем те, которые повторно замело», — заключил Ануарбек Касимов.