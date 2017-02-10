Джей и Молчаливый Боб возвращаются

Режиссер, сценарист и актер Кевин Смит сообщил в "Фейсбуке" о запуске в производство сиквела фильма "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар". По его словам, картина "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" станет сатирой на американскую киноиндустрию.

Выложив скриншот первой страницы сценария нового фильма, Смит написал: "Это остроумная, глуповатая сатира, которая высмеивает сиквелы и перерождения, типичные для сегодняшней киноиндустрии, где будут звездные камео и знакомые лица".

Съемки фильма начнутся летом этого года, производством картины займется киностудия Miramax Films, на которой были сняты все предыдущие работы Смита.

"Джей и Молчаливый Боб" - часть "Вселенной View Askew", воображаемого мира, названного в честь продюсерской компании Смита. Персонажа по имени Боб, который по сценарию большую часть фильма молчит, сыграл сам режиссер, а Джея - актер Джейсон Мьюз.

В реальной жизни Мьюз, как и его персонаж, также имел проблемы с наркотиками и был вынужден пройти курс принудительного лечения от героиновой зависимости. Он играл в большинстве других полнометражных картин Смита помимо "Джея". В фильмах Смита таже снимались многие известные голливудские актеры, в том числе Бен Аффлек и Мэтт Деймон.

В той же Вселенной происходит действие других фильмов Смита - "Клерки" (дебютная картина режиссера), "Лоботрясы" и "Догма". "Догма" - комедийный художественный фильм 1999 года - был показан на Каннском кинофестивале.

Сейчас Смит напомнил, что не смог снять "Клерков-3" и сиквел "Лоботрясов", поскольку продал права на оригинальные фильмы сторонним компаниям.

"Но #ДжейиМолчаливыйБоб - МОЙ", - написал Смит.