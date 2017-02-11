В голливудском метро восстановлено движение поездов

"Красная линия: восстанавливается нормальное движение поездов, инцидент прояснен", — написала служба в своем микроблоге Twitter.

По данным службы метро, станция Hollywood/Highland открыта после проверок.





Ранее сообщалось, что движение поездов на одной из линий голливудского метро приостановлено из-за подозрительного предмета на рельсах. Полиция обнаружила подозрительный предмет на рельсах на станции метро Highland, расположенной на "красной ветке".





Власти получили сообщение о нем около 16.20 (03.20 мск). Представители метро предупредили пассажиров, что в результате инцидента движение на данном участке было приостановлено.