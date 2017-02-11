В голливудском метро восстановлено движение поездов
11 февраля 2017, 09:40
По данным службы метро, станция Hollywood/Highland открыта после проверок.
Движение поездов в голливудском метро восстановлено после сообщений о подозрительном предмете на рельсах, сообщили в службе метро, сообщает РИА Новости.
"Красная линия: восстанавливается нормальное движение поездов, инцидент прояснен", — написала служба в своем микроблоге Twitter.
RED LINE: Trains resuming normal service; earlier incident cleared. pic.twitter.com/Ym38WnVD7Q— Metro (@metrolosangeles) 11 февраля 2017 г.
По данным службы метро, станция Hollywood/Highland открыта после проверок.
Ранее сообщалось, что движение поездов на одной из линий голливудского метро приостановлено из-за подозрительного предмета на рельсах. Полиция обнаружила подозрительный предмет на рельсах на станции метро Highland, расположенной на "красной ветке".
Власти получили сообщение о нем около 16.20 (03.20 мск). Представители метро предупредили пассажиров, что в результате инцидента движение на данном участке было приостановлено.
Фото: Газета Metro
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