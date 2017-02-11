Жанат Жакиянов завоевал чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO

Казахстанец вернулся на ринг после более чем годичного перерыва.

Казахстанский боксер-профессионал Жанат Жакиянов стал новым обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.





В поединке, который прошел в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена.





Казахстанец неудачно начал этот поединок, дважды побывав в нокдауне в первом раунде. Затем Жакиянов изменил ход боя, в третьем раунде уже отправив соперника на настил ринга.





Бой продолжался все отведенные 12 раундов. Жакиянов лидировал на протяжении практически всего поединка и в итоге одержал победу раздельным решением судей.





Отметим, что к бою Жакиянов подходит в статусе временного чемпиона WBA. За поединок с Уорреном казахстанец заработал 30 тысяч долларов, тогда как его соперник в пять раз больше.





Этот бой стал для Жакиянова первым после длительного перерыва. Опытный казахстанский боксер из-за травмы пропустил больше года - последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.

