В России планируют ввести налог на пенсию

За год пенсионеры отдадут около 32 миллиардов рублей.

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат, пишет «Дни.ру».

В качестве налога пенсионеры будут оплачивать сервисное обслуживание карты "Мир" в размере 750 рублей. Никаких льгот для них не предусмотрено. Отметим, что сейчас пожилые граждане пользуются социальными картами бесплатно.

Полный перевод пенсионеров на карты банковской системы "Мир" планируют завершить к 1 июля 2020 года, сообщает Life.ru. К этому моменту будет выпущено около 42,7 миллиона пластиковых карт. Таким образом, за год обслуживания пенсионеры отдадут около 32 миллиардов рублей.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в качестве альтернативного способа получения бюджетных выплат предложил получать необходимые деньги "наличными в кассе". Однако это вызовет ряд неудобств для пенсионеров.

О сроках перевода всех бюджетных выплат на банковскую систему "Мир" заявили глава Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По их словам, все соцработники начнут получать зарплату с помощью таких карт с 1 июля 2018 года, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее представители ряда крупных банков направили письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств на карты платежной системы "Мир". Они отметили, что такая процедура идет вразрез с антимонопольным законодательством, а также разрушает платежную инфраструктуру и ограничивает возможности граждан использовать свои деньги.

Фото: aif.ru