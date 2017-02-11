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Казахстанцев напугали слухами о новом курсе валют

11 февраля 2017, 20:22

Информация рассылается по мессенджеру WhatsApp.


В Казахстане по мессенджеру WhatsApp рассылается информация о «новом курсе валют», которая сеет панику среди граждан, сообщает Zakon.kz.

В документе, который рассылают друг другу пользователи приложения, указан ложный курс валют: согласно приведенной таблице, стоимость доллара до 15 февраля будет составлять 410 тенге, евро – 440 тенге, а после этой даты – 395 тенге за доллар и 427 тенге за евро.


Портал Tengrinews связался с пресс-службой Сбербанка – рассылаемый документ принадлежит именно ему. Как пояснили в финансовой организации, в документе были прописаны прогнозы, чтобы обеспечить контроль объема обязательств по кредитным операциям корпоративных клиентов.

Представители банка подчеркнули, что подобные прогнозы составляются ежедневно. Это связано со свободно плавающим курсом тенге.

По факту утечки конфиденциального документа, предназначенного только для внутреннего пользования, банк проведет проверку.


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