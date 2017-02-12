На заснеженной трассе Алматы-Екатеринбург спасли 8 человек
12 февраля 2017, 09:52
Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.
Три машины застряли на трассе Алматы-Екатеринбург из-за снега, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.
Автовладельцы обратились к полицейским с просьбой помочь им выбраться из снежного плена, просили водители помочь не себе, а пассажирам, среди которых были совсем маленькие дети. Два экипажа подключились к спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации.
Восемь человек, среди которых двое детей, спасены полицейскими батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Карагандинской области.
Фото: Автомобиль
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