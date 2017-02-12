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В понедельник в Астане пройдут антитеррористические учения

12 февраля 2017, 18:54

Учения направлены на предотвращение терактов и ликвидацию их последствий.


В понедельник, 13 февраля, на территории города Астана будут проведены плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий, сообщает Zakon.kz.

О предстоящих учениях сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым действиям. Важно проверить степень боеготовности сил и вооружения оперативного штаба.

Оперативный штаб будет находится по адресу Бейбитшилик, 11, Ситуационный центра акимата города Астаны.


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