В понедельник в Астане пройдут антитеррористические учения
Учения направлены на предотвращение терактов и ликвидацию их последствий.
В понедельник, 13 февраля, на территории города Астана будут проведены плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий, сообщает Zakon.kz.
О предстоящих учениях сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым действиям. Важно проверить степень боеготовности сил и вооружения оперативного штаба.
Оперативный штаб будет находится по адресу Бейбитшилик, 11, Ситуационный центра акимата города Астаны.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.