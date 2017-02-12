Сара Назарбаева празднует 76-летие

12 февраля супруга президента Казахстана Сара Алпысовна Назарбаева празднует день рождения, передает Zakon.kz.

В этом году Саре Алпысовне исполняется 76 лет.

В числе тех, кто ее поздравил на Facebook - экс-депутат Мажилиса Парламента РК Бахыт Сыздыкова.

"12 февраля для меня всегда особый день. День рождения моего Первого Учителя Сары Алпысқызы. Я очень благодарна Всевышнему за встречу с ней. За ту большую школу жизни, которую я прошла под ее руководством. Сара Алпысовна - редкой души человек, у нее огромное сердце, тепло которого, в самые трудные годы становления нашей страны, согрело сотни тысяч обездоленных детей Казахстана", - пишет Сыздыкова.





"Перечислить все ее добрые дела не хватит одного поста. Об этом надо писать книгу. Но одно то, что наш Президент в 1994 году ратифицировал одним из первых международных документов Конвенцию ООН о правах ребенка - о многом говорит! Уважаемая Сара Алпысовна, с днем рождения! Желаю Вам счастья и здоровья хорошего! С любовью, Ваша Бахыт", - написала бывший депутат.

Сара Назарбаева известна тем, что инициировала образовательный проект по возрождению нравственно-духовных ценностей "Самопознание". В преддверии дня рождения Сары Алпысовны студенты Гуманитарного колледжа "Самопознание" гармоничного развития человека (находится в структуре центра "Бобек") написали эссе на тему: "Жизнь во имя любви".





"В преддверии дня рождения Сары Алпысовны ребята выразили свою благодарность этой замечательной женщине с "Золотым сердцем", которая заботится о подрастающем поколении и очень многое делает для того, чтобы дети жили и воспитывались в любви. Деятельность Сары Алпысовны возрождает общечеловеческие ценности. Разработанная под ее руководством программа "Самопознание" позволяет детям с раннего возраста осваивать непростую науку - быть хорошим человеком", - говорится на сайте Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра "Бобек".





Здесь же приводятся пожелания самих студентов:

"Сара Алпысовна верит, что каждый из нас будет прилежно учиться, станет хорошим педагогом, а самое главное - духовно-нравственным человеком, а знания наши будут помогать воспитывать достойное подрастающее поколение и сделают нашу Родину краше и светлее".

"Хочу поблагодарить Сару Алпысовну за то, что я обучаюсь в таком замечательном колледже "Самопознание", за любовь, которую она нам дарит, за ее доброе и любящее всех нас сердце".