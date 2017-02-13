В ЦОНах РК временно недоступны услуги, связанные с недвижимостью и регистрацией граждан
13 февраля 2017, 11:34
Ведется работа по восстановлению работоспособности базы.
Сегодня в 08.00 утра зафиксирован сбой в государственной базе данных «Регистр недвижимости» Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».
«Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО «Национальные информационные технологии» сразу после выявления неполадок, - говорится в сообщении.- Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. О восстановлении работы информационной системы будет сообщено дополнительно».
На данный момент в ЦОНах недоступны следующие услуги:
Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество;
Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
Выдача технического паспорта объектов недвижимости;
Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;
Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;
Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;
Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;
Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан;
Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;
Назначение жилищной помощи;
Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан.
По информации госкорпорации, услуга по регистрации граждан РК по месту жительства включает в себя как постоянную, так и временную регистрацию. Таким образом, услуга по регистрации граждан станет доступной только после устранения неполадок в базе данных.
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