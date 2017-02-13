Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу

Уиггинс объявил о завершении профессиональной карьеры в декабре 2016 года. Он завоевал четыре олимпийских золота в велогонках на треке и одну медаль высшего достоинства в шоссейной гонке.

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс получил перелом ноги на съемках телевизионного реалити-шоу The Jump. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.





«Мне придется отдохнуть от трех до шести недель. Хорошая новость в том, что операция не потребовалась. Ничего страшного не произошло, но травма не позволит мне дальше принимать участие в шоу», — заявил спортсмен.





The Jump — шоу на британском телевидении, в рамках которого знаменитости пробуют свои силы в разных зимних видах спорта. Уиггинс получил травму во время горнолыжной тренировки. В феврале прошлого года на съемках шоу пострадала трехкратная чемпионка мира британская гимнастка Элизабет Твиддл. Она получила повреждение шеи, в результате ей потребовалось хирургическое вмешательство.





Уиггинс объявил о завершении профессиональной карьеры в декабре 2016 года. Он завоевал четыре олимпийских золота в велогонках на треке и одну медаль высшего достоинства в шоссейной гонке.





Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com



