Назарбаеву предложили накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане





Так, например, крытый Водно-зеленый бульвар обещает в будущем стать основным коммуникационным узлом города. Только под паркинг будет отведено более 120 тыс. кв. м на 6,1 тыс. машино-мест.





"Астана Спорт Сити", в свою очередь, позволит создать спортивный хаб, объединяющий стадион "Астана-Арена", многофунк­циональный ледовый дворец "Барыс Арена", ледовый дворец "Алау" и велотрек "Сарыарка".





Заметим, что Calatrava Grace Corporation – один из крупнейших инвесторов в мире. Портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 млн кв. м.