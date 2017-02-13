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Назарбаеву предложили накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане

13 февраля 2017, 15:05

Calatrava Grace Corporation – один из крупнейших инвесторов в мире.


Главе государства презентовали проекты, планируемые в Астане, - это "Крытый Водно-зеленый бульвар" и "Астана Спорт Сити", передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте газеты "Казахстанская правда", Нурсултан Назарбаев провел переговоры с капитанами эмиратского бизнеса. Процесс обсуждения конкретных инициатив начался со встречи с исполнительным директором компании Calatrava Grace Corporation Майклом Калатравой. Calatrava Grace Corporation выступит не только главным архитектором, но и одним из инвесторов.

Так, например, крытый Водно-зеленый бульвар обещает в будущем стать основным коммуникационным узлом города. Только под паркинг будет отведено более 120 тыс. кв. м на 6,1 тыс. машино-мест.

"Астана Спорт Сити", в свою очередь, позволит создать спортивный хаб, объединяющий стадион "Астана-Арена", многофунк­циональный ледовый дворец "Барыс Арена", ледовый дворец "Алау" и велотрек "Сарыарка".

Заметим, что Calatrava Grace Corporation – один из крупнейших инвесторов в мире. Портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 млн кв. м.

Видео с встречи в ОАЭ появилось также в YouTube.


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