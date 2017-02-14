В преддверии Дня Святого Валентина международная исследовательская компания АСТ Казахстан провела исследование и выяснила отношение казахстанцев к этому дню, узнала, какая из дат празднования Дня Влюбленных близка казахстанцам – не официальная, празднуемая во многих странах мира - День святого Валентина или Национальный День влюбленных в Казахстане, сообщает Zakon.kz





76% респондентов отметили, что у них есть вторая половинка (близкий человек – девушка/молодой человек, жена/муж, которых они воспринимают, как свою вторую половинку). В возрастном разрезе больше всего респондентов в группе от 25 до 34 лет (38%), которые отметили, что у них есть вторая половинка. Считающих, что у них есть вторая половинка, больше среди женщин, нежели среди мужчин.





98% опрошенных, сказали, что слышали о праздновании Дня святого Валентина, 56% слышали, что существует и отмечается Национальный День Влюбленных в Казахстане. 1,3% респондентов никогда не слышали о таких праздниках.





Среди опрошенных 87% респондентов смогли назвать точную дату празднования – Дня святого Валентина (14 февраля), тогда как точную дату празднования Национального Дня Влюбленных в Казахстане(15 апреля) назвали только 7% респондентов, более ¾ респондентов – 78% - затруднились назвать точную дату празднования Национального Дня Влюбленных.





Самые высокие показатели осведомлённости о дате празднования Дня святого Валентина среди молодежи в возрасте до 34 лет, а о праздновании Национального дня влюбленных в Казахстане известно в большей мере казахстанцам в возрасте от 18 до 24 лет.

46% респондентов обычно не отмечают ни День святого Валентина, ни Национальный День Влюбленных в Казахстане. Треть опрошенных отмечают День святого Валентина, 7% - Национальный День Влюбленных в Казахстане, а 10% респондентов отмечают обе праздничные даты.

В возрастном разрезе День святого Валентина чаще отмечается молодежью в возрасте от 18 до 24 лет (46%), более трети респондентов возвратной группы от 25 до 44 лет также сказали, что отмечают эту дату. Примечательно, что порядка 20% людей более старшего поколения (от 45 и старше), сказали, что также празднуют эту дату.



