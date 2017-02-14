Алтынбаев: Военную форму со знаками отличия запрещено носить гражданским
14 февраля 2017, 15:02
Погоны и военную форму не имеют право носить гражданские. Есть охотничья, без знаков отличия, это другое дело. Со знаками отличия носить нельзя, это вопрос безопасности - Алтынбаев.
Военную форму со знаками отличия запрещено носить в Казахстане. Об этом сегодня в ходе заседания Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности еще раз напомнил сенатор Мухтар Алтынбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Этот вопрос давно поднимался, мы пытались его решить..., - сказал сенатор. – Эту камуфляжную форму вообще не должны носить гражданские лица. А у нас получается, они очень хорошо аргумент привели – будет ЭКСПО, а на улице наши дворники, охранники разные, кто форму такую замызганную ... И у них (иностранцев – от авт.) может сложиться впечатление, что военные теперь улицу подметают».
Председатель Комитета Дарига Назарбаева в свою очередь отметила, что камуфляжная одежда удобная и теплая. А потому можно запустить линию такой одежды для гражданских другой расцветки.
На вопрос журналиста сенатору Алтынбаеву - возможно ли запретить охотникам и рыбакам носить камуфляж, народный избранник пояснил, что речь идет не о камуфляже как таковом, а о знаках отличия.
«Запрещено носить гражданским военную форму, есть указ президента, где определено – погоны и военную форму не имеют право носить гражданские. Есть охотничья, без знаков отличия, это другое дело. Со знаками отличия носить нельзя, это вопрос безопасности. Допустим на дороге подметает человек в военной форме. Приедет иностранец, он может не понять, почему военные подметают улицу. Это должно быть упорядочено» - прокомментировал он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Matritca.kz
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