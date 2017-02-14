Карагандинские спортсмены, призеры Универсиады-2017 получат премиальные от акима области

Какой будет сумма, в Управлении спорта сказать не могут

Казахстанские спортсмены, которым удалось занять первые места на Универсиаде-2017 в Алматы, получат по 4,9 миллионов тенге в качестве поощрения. Премию получат и те, кто завоевал серебро и бронзу — по 3,3 и 1,6 миллионов соответственно. Эти деньги предусмотрены Министерством культуры и спорта РК, сообщает Премию получат и те, кто завоевал серебро и бронзу — по 3,3 и 1,6 миллионов соответственно. Эти деньги предусмотрены Министерством культуры и спорта РК, сообщает Новости Караганды.





Из Караганды участие в Универсиаде приняли 11 спортсменов по четырем видам спорта: конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей. Из одиннадцати лишь двое вернулись с медалями — Екатерина Айдова завоевала две бронзовые медали и Сергей Малышев привез две медали (серебряную он завоевал в командной эстафете и бронзовую в масс-старте). Однако, надо не забывать о том, что сборная Казахстана по хоккею заняла второе призовое место. В команду входили трое уроженцев Карагандинской области: Никита Михайлис — «Барыс», Астана, Мадияр Ибрайбеков — «Номад», Астана, Иван Степаненко — «Номад», Астана, а также трое спортсменов, которые сейчас играют за регион: Георгий Дульнев — «Сарыарка», Караганда, Александр Писарев — «Темиртау», Антон Сагадеев — «Сарыарка», Караганда.

В Управлении физической культуры и спорта говорят, что сейчас проходит оформление протоколов результатов Универсиады на каждого спортсмена, занявшего призовое место. Премиальные предусмотрены и для тренеров победителей и призеров Универсиады.





Кроме того, поощрение спортсмены могут ожидать и от акима Карагандинской области. Однако, какой будет сумма, в Управлении спорта сказать не могут. Встреча с главой региона состоится после VIII Зимних Азиатских Игр в Саппоро, куда сейчас отправились некоторые из спортсменов, принимавших участие в Универсиаде.



