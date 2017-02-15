Трамп надеется на возврат Крыма Украине

Об этом заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия "вернет Крым" Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом пишет РИА Новости.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", — сказал Спайсер на брифинге.

При этом, по его словам, американский президент, "в отличие от предыдущей администрации", хочет поладить с Россией, "чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая "Исламское государство".

Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной,

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski