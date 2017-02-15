Эдвард Сноуден опубликовал фото с девушкой и валентинкой

Не остался в стороне от празднования Дня святого Валентина и бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

В его твиттер-аккаунте появился праздничный пост с совместной фотографией самого Сноудена и его подруги Линдсей Миллс, пишет пишет Life.ru





— Дом там, где сердце, — написал Сноуден.





Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден опубликовал секретные документы американских и британских спецслужб, в которых сообщил о прослушках представителей ряда стран и международных организаций. Россия предоставила ему убежище на своей территории.





Эмила Сидорова