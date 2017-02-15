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Эдвард Сноуден опубликовал фото с девушкой и валентинкой

15 февраля 2017, 10:13

Не остался в стороне от празднования Дня святого Валентина и бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.


В его твиттер-аккаунте появился праздничный пост с совместной фотографией самого Сноудена и его подруги Линдсей Миллс, пишет Life.ru.

— Дом там, где сердце, — написал Сноуден.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден опубликовал секретные документы американских и британских спецслужб, в которых сообщил о прослушках представителей ряда стран и международных организаций. Россия предоставила ему убежище на своей территории.

Эмила Сидорова
Фото xakep.ru

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