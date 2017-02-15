МВД РК предлагает увеличить штрафы за неповиновение полиции до 11 млн тенге

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» рассмотрели депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz





Надо отметить, что нормами данного проекта закона предусматривается ужесточение наказания за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции, а также установлена ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащего. Эта норма вызвала бурное обсуждение среди мажилисменов. Депутата Айзаду Курманову возмутила возросшие в разы суммы штрафов.





«Штраф за уголовный проступок в виде неповиновения представителю власти ч. 1 ст. 379 УК увеличивается со 100 до 200 МРП, за применение неопасного насилия к представителю власти ч. 1 ст. 38 УК штраф увеличивается уже до 5 тысяч МРП. Это более 11 млн тенге. Чем же можно объяснить столь резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность совершенным деянием? Что же будет грозить человеку, если он не сможет выплатить штраф в установленные сроки. Хочу также отметить, что на рабочих группах депутаты категорически возражали против этой поправки», - заявила она.





На этот счет заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель выразил согласие с мнением депутата, но ответил, что штрафы в законопроект вносились Министерством внутренних дел РК.





«Да, действительно, может, вы правы там относительно штрафов. Но в целом эта норма была выработана МВД», - сказал он.





В свою очередь министр МВД РК Калмуханбет Касымов объяснил причины решения повысить штрафы.





«В связи с тем, что мы имели поручение усилить ответственности за ст. 379, 380, поэтому по 379 подошли так, что увеличили максимально в два раза. Штраф был 100 МРП и до 45 суток, здесь теперь предусмотрено до 200 и арест до 75 суток. Кроме того, добавили еще такую позицию, как оказание неповиновения при исполнении наших правоохранительных органов и при проведении антитеррористической операции и другие мероприятий. То есть усилили. Теперь по второй ст. 380 то же самое, у нас раньше было до 2 000 МРП, здесь мы поставили, увеличили в два раза до 5000 МРП. Дело в том, что статья 41 штраф предусматривает такие меры наказание от 500 до 10 000 МРП. Мы определили 5 000 МРП», - сообщил он.





Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин оказался не менее шокирован такими размерами штрафов, признавшись, что по этому поводу ему трудно что-то комментировать.





«Откровенно говоря, трудно что-то комментировать. Конечно, Калмуханбет Нурмуханбетович, жизнь сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать. Но само по себе повышение штрафов не есть гарантия того, что будет снижение уровня преступности. Потом, коллеги, Глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле?» - обратился он к главному полицейскому страны.





«Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров. 11 млн тенге - вот недавно были встречи депутатов в регионах. И, кстати, очень много у граждан, у населения вопросов связано с соразмерностью штрафов по всем видам. А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф. Ну как 11 млн? Не выполняет, сразу же его лишаем свободы. Увеличиваем тюремное население. А говорим о том, что нам нужно гумманизировать статьи. А на деле что получается? Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться. Тем более она идет в разрез с поручениями Президента. Думаю, что надо еще раз вернуться к ней вместе с нашими коллегами из правоохранительных органов. Пересмотреть эту поправку и привести ее в полное соответствие до второго чтения. В противном случае ее принимать нельзя», - подчеркнул Н. Нигматулин.





Как указывается в заключение Мажилиса, данный законопроект предусматривает внесение в ряд законодательных актов поправок, направленных на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов. Изменения и дополнения вносятся в Уголовный Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.





Ксения Давыдова, Астана