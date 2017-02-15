Джоан Аренас: "Акжайык" — команда очень высокого уровня

Первым иностранным новобранцем, о подписании которого «Акжайыком» стало известно в это межсезонье, оказался колумбиец Джоан Аренас. Его земляк Рохер Каньяс был первопроходцем из своей страны в казахстанском футболе и заслужил у нас репутацию очень квалифицированного исполнителя. Однако в Казахстан едет его земляк — а Каньяс отбывает на Кипр. Будто бы лимит существует в КПЛ на колумбийцев: не больше одного человека в турнире одновременно...

Насколько сильным футболистом является 27-летний Джоан Мануэль Аренас Дельгадо, нам еще только предстоит выяснить. Все-таки, просмотр в теплой Турции и суровые казахстанские футбольные реалии сравнивать тяжело. Впрочем, вполне возможно, что и у этого колумбийца все у нас получится. У Каньяса ведь роман с казахстанским футболом сложился...





Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил пообщаться с новичком «Акжайыка», чтобы познакомить отечественных болельщиков с футболистом по фамилии Аренас.





— Джоан, как ты решился отправиться так далеко от родной страны?

— Я никогда не совершал такое долгое путешествие, это немного тяжело — провести целый день в самолете, чтобы отправиться в другую часть планеты с другой культурой. Но я очень рад оказаться здесь. Люди приняли меня очень хорошо.





— Ты, насколько я понимаю, не бывал прежде за пределами Южной Америки?

— Я никогда не выступал вне Южной Америки, но у меня было немало предложений от европейских клубов, особенно когда я играл в Кубке Либертадорес — там сражался против «Бока Хуниорс» с Карлосом Тевесом и «Атлетико Минейро» с Роналдиньо. В этом году у меня тоже были очень хорошие предложения из Европы, но мой клуб хотел продать меня за большие деньги, и, в конце концов... они меня не продали, и я, как прежде, остался в Венесуэле.





— Ты колумбиец, но играл долгое время в другой латиноамериканской стране. Почему?

— Да, я получил предложение из Венесуэлы несколько лет назад. Подписал контракт на 4 года... И мой предыдущий клуб сделал мне также венесуэльский паспорт.





— Чем тебя заинтересовал вариант с казахстанским клубом?

— Мне очень интересно поиграть в Казахстане. Когда появилась такая возможность, я не думал над ней даже двух минут.





— Что ты знаешь о Казахстане, о казахстанском футболе?

— Мой агент связал меня с Коронелем. Я задал ему много вопросов о казахстанском чемпионате. Он говорил мне самые лучшие слова о вашей лиге и ваших людях. Такие же хорошие вещи говорил мне и Каньяс.





Думаю, что я многое знаю о вашем чемпионате. Очень рад и позитивно настроен в связи с подписанием контракта с «Акжайыком». Каньяс уверил меня, что казахстанцам понравится моя игра, и что мне не нужно насчет этого бояться.





— Ты ведь играл уже за «Акжайык» в Турции. Что можешь сказать об уровне этой команды?

— Уровень команды очень высок, она очень сильна. Концепция футбола тренера очень амбициозна. Надеюсь провести отличный сезон, потому что из того, что я видел в Турции, могу сделать вывод: мы имеем сильную и компактную команду.





— Смотрел видеоролики с нарезками матчей с твоим участием — ты являешься плеймейкером. Можешь выделить какие-то сильные стороны своей игры?

— Да, я играю номера 10 — классическую «десятку», левоногий. Конечно, я могу сыграть также и вингера — на обоих флангах. Буду делать все возможное, чтобы показать всем, что мой клуб не ошибся, выбрав меня.





— Ты знаком с Каньясом. Он был первым колумбийцем в казахстанском чемпионате. Какие отношения связывают тебя с этим игроком?

— Мы были вместе с ним в составе «миллионеров» («Индепендьенте», Медельин — Sports.kz) несколько лет назад. Когда мой агент сказал мне об этом варианте в Казахстане, я напрямую связался с Каньясом. Он рассказал мне все самое лучшее о ваших людях и стране.





— Что скажешь болельщикам «Акжайыка»?

— Хотел бы сообщить им, что я честный и серьезный человек. Я пришел в команду работать и бороться за честь клуба. Хочется, чтобы они полюбили меня... Не могу гарантировать ничего другого, кроме полной самоотверженности и больших усилий с моей стороны. Хочу, чтобы этот сезон стал для нас отличным годом.