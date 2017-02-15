Прокуратура ЗКО проверит работу "КазахАвтоЖола"

Сотрудники РГП не реагируют на вызовы экстренно и зачастую приезжают позже других служб.

В областном акимате прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев заявил, что РГП "КазахАвтоЖол" не выполняет свою работу в полной мере , сообщает , сообщает портал "Мой город"





По его словам, сотрудникам ДЧС приходится выполнять работу за "КазахАвтоЖол". К примеру, они не выезжают на вызовы, когда надо вытаскивать машины из заносов или кюветов. Глава областного ДЧС рассказал об одном случае, который произошел на дня. С трассы слетел большегруз и приехавшие на вызов сотрудники "КазахАвтоЖол" при вытягивании машины оторвали у своего трактора фаркоп.





"Когда они покупают технику, не думают о том, какие ситуации могут быть зимой. Покупают тракторы, которыми только трассы чистить можно. Им нужны тягачи, манипуляторы на базе "КамАЗа" или двухлебедочная техника", - заявил Джумашев.





Свое мнение о работе "КазахАвтоЖол" высказал и аким области Алтай Кульгинов, который отметил, что они не реагируют на вызовы экстренно и зачастую приезжают позже других служб.





Главный инженер ЗКОФ РГП "КазахАвтоЖол" Нуридин Мухамбетов не согласился с обвинениями главы ДЧС и отметил, что свою работу они выполняют, а вот что касается буксировки большегрузов, то на это у них нет техники.





"В нашем автопарке нет техники, которая бы вытаскивала машины из кюветов. Если мы своими тракторами сейчас станем это делать, то просто их сломаем, они на это не рассчитаны. В этом году мы закупили 8 единиц техники, но на них нет фаркопов, чтобы цеплять машины", - сказал он.





"Если вы считаете, что "КазахАвтоЖол" не выполняет свою работу, то напишите об этом мне, мы во всем разберемся и привлечем их за это", - заключил прокурор ЗКО Сапарбек Нурпеисов.



