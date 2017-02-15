Состав женской хоккейной сборной Казахстана на Азиаду-2017

Соперниками женской сборной Казахстана на хоккейном турнире Азиады-2017 будут команды Японии, Южной Кореи, Китая, Гонконга и Тайланда.

Тренерский штаб женской сборной Казахстана объявил состав для участия на Азиаде-2017 в японском Саппоро, сообщает сайт казахстанской Федерации хоккея с шайбой.





Состав женской сборной Казахстана:

Вратари: Айжан Раушанова (1988), Дарья Дмитриева (1992), Арина Щеколова (1999)

Защитники: Александра Феклистова (1998), Ажар Хамимульдинова (1993), Галия Нургалиева (1992), Ольга Конышева (1972), Виктория Сазонова (1983);

Нападающие: Арай Шегебаева (1991), Татьяна Королева (1986), Малика Алдабергенова (1988), Пернеш Ашимова (1996), Меруерт Рыспек (1994), Татьяна Лихаус (1997), Зарина Тухтиева (1987), Булбул Картанбаева (1993), Алена Фукс (1987), Карина Фельзинк (1996), Мадина Турсынова (1996), Аида Олжабаева (1997), Анастасия Орлова (1992).

Тренерский штаб и члены делегации

Александр Мальцев — главный тренер

Наталья Скобелкина — тренер

Руководитель делегации — Сергей Соловьев

Тех. администратор — Фегим Голятдинов

Врач — Марина Назарова

Член делегации — Сергей Петриченко





Напомним, что соперниками женской сборной Казахстана на хоккейном турнире Азиады-2017 будут команды Японии, Южной Кореи, Китая, Гонконга и Тайланда.



