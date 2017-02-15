Состав мужской хоккейной сборной Казахстана на Азиаду-2017 в Саппоро

Соперниками сборной Казахстана по «Топ-дивизиону» хоккейного турнира среди мужских команд Азиады 2017 будут команды Японии, Южной Кореи и Китая.

Тренерский штаб мужской сборной Казахстана объявил состав для участия в хоккейном турнире VIII зимней Азиады, который пройдет в японском Саппоро с 22 по 26 февраля 2017, сообщает сайт казахстанской Федерации хоккея с шайбой.





Вратари: Сергей Кудрявцев («Торпедо»), Виталий Колесник «Барыс»);

Защитники: Артемий Лакиза («Номад»), Георгий Дульнев («Сарыарка»), Антон Казанцев («Арлан»), Станислав Зинченко («Номад»), Мадияр Ибрайбеков («Барыс»), Иван Степаненко («Номад»), Александр Куршук («Южный Урал»);

Нападающие: Илья Ковзалов («Номад»), Нурсултан Бельгибаев («Барыс»), Константин Савенков («Арлан»), Никита Михайлис («Барыс»), Дмитрий Гренц («Барыс»), Ярослав Евдокимов («Номад»), Антон Петров («Арлан»), Ильгиз Нуриев («Кулагер»), Максим Волков («Кулагер»), Антон Сагадеев («Сарыарка»), Кирилл Савицкий («Номад»), Алихан Асетов («Номад»), Алексей Анциферов («Арлан»).

Тренерский штаб

Главный тренер — Сергей Старыгин

Тренер — Юрий Михайлис

Тренер — Георгий Верещагин

Тренер — Владислав Занковец





Напомним, что соперниками сборной Казахстана по «Топ-дивизиону» хоккейного турнира среди мужских команд Азиады 2017 будут команды Японии, Южной Кореи и Китая.



