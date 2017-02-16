Полковник: МВД и КНБ вымогают друг у друга взятки – это дно, ниже некуда

Полковник КНБ в запасе Арат Нарманбетов прокомментировал коррупционный скандал, вспыхнувший в Актобе в структурах КНБ и МВД. Бывший «комитетчик» надеется, что Генеральная прокуратура обратит внимание на эти ведомства , пишет , пишет газета «Диапазон»





Напоним, 10 февраля арестовали сотрудников военно-следственного управления МВД. По данным следствия, они вымогали 2 миллиона у дознавателей погранслужбы КНБ, угрожая привлечь их к уголовной ответственности за то, что те в свою очередь вымогали деньги у начальника отдела погранконтроля, который пропустил через границу людей с истекшим сроком пребывания в РК.





"Это нонсенс! То, что сотрудники МВД вымогают у представителей КНБ, шокирует еще больше! А те, в свою очередь, вымогали у своего коллеги. С погонами на плечах вымогают у других вымогателей в погонах. Это уже самое дно, ниже уже некуда. Казалось бы, две структуры, призванные обеспечивать правопорядок, друг у друга вымогают. Думаю, в ходе расследования должны привлекаться и те, кто вымогал у того пограничника, который написал заявление в структуру МВД, и разобраться, действительно ли военнослужащие незаконно пропустили граждан, которые не имели права пребывать в Казахстане, то есть нужно разобраться во всех деталях", – считает он.





По словам Арата Нарманбетова, можно предположить, что для некоторых сотрудников силовых структур подобные действия стали образом жизни. Когда уже устраиваются на работу, некоторые сотрудники знают или им подсказывают, что вот так (на взятках, вымогательствах) можно заработать.





"Если бы я переместился из прежних времен в нынешнее и работал в этой системе, я бы там не выжил. Потому что система задавила бы. Меня бы выжили и выкинули за борт. Или бы просто подставили. Это система, где рука руку моет. Сотрудник КНБ обращается в МВД с жалобой на своих же сотрудников – это событие из ряда вон выходящее. Значит, в пределах своего ведомства он не нашел поддержки. Хотя он (пограничник) мог обратиться в службу собственной безопасности КНБ или в особый отдел. Ему можно было бы обратиться в прокуратуру или антикоррупционную службу. Но хорошо, что в итоге антикоррупционщики взялись за дело", – предполагает он.





Арат Нарманбетов также добавил, что в ближайшее время внутренняя ситуация в силовых структурах исправится и надеется на то, что Генпрокуратура обратит внимание на проблемы в структурах – погранслужбе КНБ и ветви МВД.



