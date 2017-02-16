Нью-Йорк заполонили миллионы крыс

Сообщается, что ситуация в городе похожа на стихийное бедствие. Крысы повсюду: на улицах, в подземке, в домах, в поездах. И самое страшное, что уже есть жертвы

Чем вызвано это нашествие крыс и какие болезни они разносят по американскому мегаполису, выяснял Сергей Гордеев.





Крысы для жителей Нью-Йорка — дело привычное: люди и грызуны уживались в этом городе уже много веков. И сегодня крысы, прогуливающиеся по городу или рельсам метро, никого не удивляют. Но сейчас проблему уже нельзя не замечать.





Смерть одного из жителей Бронкса от последствий лептоспироза заставила местные власти провести исследования в разных районах города. И именно в Бронксе была выявлена вспышка заболевания.





Сам по себе лептоспироз не смертелен, он легко лечится антибиотиками. Но проблема в том, что там, где больше всего крыс и где опасность заражения наиболее велика, это как раз те места, где больше всего бездомных. А у них доступ к медицине ограничен.





Бактерии, в основном, передаются через мочу крыс, которую они оставляют везде, где появляются. В организм человека зараза попадает либо через микротрещины в коже, либо через слизистые оболочки: нос, рот или глаза. Так что любому жителю города достаточно, к примеру, взяться за поручень в метро, по которому пробежала крыса, а затем потереть глаза, и вот уже инфекция внутри организма.





Врачи советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Однако, по словам местных, это невозможно: крысы везде. Ситуация настолько серьезна, что Красный Крест начал предоставлять временное жилье для некоторых семей в Бронксе, а местные власти собирают экстренное совещание, посвященное борьбе с грызунами.





По официальным подсчетам, в Нью-Йорке около двух миллионов крыс. Но неофициальные источники утверждают, что реальное количество крыс в разы больше, и даже превышает население всего города, то есть 8,5 миллионов.