10 шокирующих фото, сделанных за секунду до трагедии

Когда случается какая-то трагедия, нам трудно думать о жертвах, как об обычных людях, которые еще вчера ходили по этой земле.

Мы чуть ли не причисляем их к лику святых, объявляя их героями. Однако важно не забывать о том, что погибшие были такими же как мы — они занимались своими повседневными делами и даже не подозревали, что вот-вот с ними произойдет трагедия, и они уже никогда не смогут взглянуть на этот мир. Все эти фото сделаны буквально за несколько секунд до того, как произошла беда.





1. Селфи 15-летнего Гэри Слока с его мамой. Это фото оказалось последним в их жизни — самолет малазийской компании MH17 пропал без вести. До сих пор ни Слок, ни его мама, ни другие пассажиры не были найдены









2. Этот снимок девушка выложила в Snapchat за несколько секунд до того, как ее застрелил ее парень. Литл-Рок, Арканзас





3. Прежде чем совершить самоубийство, 22-летняя Габриэла Эрнандес опубликовала свою последнюю улыбку на Facebook





4. Для Дэйва Халли, его жены и их 4-летней дочери этот отпуск должен был стать веселым приключением, но мы все знаем, что случилось с МН17 малайзийских авиалиний





5. Канадский военнослужащий Роберт Гиблин выложил это фото со своей беременной женой и подписал “Это и есть счастье”. Затем он ударил ее ножом, вышвырнул ее с балкона и совершил самоубийство







6. На фото — астронавты шаттла «Челленджер». НАСА, 28 января 1986 года. Космический корабль взорвался через 73 секунды после взлета. Погибли семь членов экипажа



7. Через 10 секунд после того, как было сделано это фото, 17-летний руфер Андрей Ретровский сорвался с крыши 12-этажного дома. Юноша пытался сделать снимок постановочного псевдопадения. Однако на тросе, который удерживал Андрея, оборвались лямки, и падение получилось настоящим





8. На этом фото Шарон Тейт была на восьмом месяце беременности от знаменитого режиссера Романа Полански.

В ту ночь члены группировки Мэнсона убила ее и четырех других людей, нанеся им ножевые ранения





9. Аяно Токумасо, девушка, которая стоит за парой на фото, через несколько секунд потеряет равновесие и упадет в Ниагарский водопад. Она разобьется насмерть





10. Жиль Леклерк со своей женой Мариан Лавбан был на концерте в зале «Батаклан». Они слушали концерт группы «Орлы смерти». Через некоторое время в зал ворвутся боевики. Мариан выживет, а вот ее супруг погибнет



