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Новости за сегодня

С 1 марта 2017 года уплата таможенных сборов осуществляется по ставкам в национальной валюте РК - тенге

 

Напоминаем, во исполнение Плана мероприятий по упрощению таможенного администрирования, утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 апреля 2016 года № 32-р, постановлением Правительства РК от 13 февраля 2017 года № 56 внесены изменения в постановление Правительства РК от 21 января 2011 года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами» в части установления всех ставок таможенных сборов в национальной валюте - тенге.

Новые ставки таможенных сборов вводятся в действие с 1 марта 2017 года и установлены в следующих размерах:

 

Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов

Наименование таможенного платежа

Ставка в тенге

1

2

Таможенные сборы за таможенное декларирование товаров

25 000 тенге за основной лист декларации на товары

11 000 тенге за каждый добавочный лист декларации на товары

Таможенные сборы за таможенное сопровождение

5 000 тенге на расстояние до 50 км

7 000 тенге на расстояние от 50 до 100 км

11 000 тенге на расстояние от 100 до 200 км

52 000 тенге на расстояние от 200 до 400 км

72 000 тенге на расстояние от 400 до 600 км

114 000 тенге на расстояние от 600 до 800 км

155 000 тенге на расстояние от 800 до 1000 км

210 000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 км

299 000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 км

353 000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 км

Плата за предварительное решение

29 000 тенге

 

 

27 февраля 2017, 06:07
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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