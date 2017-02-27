С 1 марта 2017 года уплата таможенных сборов осуществляется по ставкам в национальной валюте РК - тенге

Напоминаем, во исполнение Плана мероприятий по упрощению таможенного администрирования, утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 апреля 2016 года № 32-р, постановлением Правительства РК от 13 февраля 2017 года № 56 внесены изменения в постановление Правительства РК от 21 января 2011 года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами» в части установления всех ставок таможенных сборов в национальной валюте - тенге.

Новые ставки таможенных сборов вводятся в действие с 1 марта 2017 года и установлены в следующих размерах:

Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов