Как новый Таможенный кодекс ЕАЭС защитит нацэкономику Казахстана?

В 2017 году в Евразийском экономическом союзе ожидается вступление в силу нового Таможенного кодекса. Корреспондент BNews.kz попытался разобраться в том, как с помощью таможенного регулирования будут реализовываться внешнеэкономические интересы нашего государства.

Не будет открытием, если мы отметим чрезвычайную важность таможенной политики в современной экономической жизни Казахстана. Имплементация международных соглашений, действующих в рамках Евразийского экономического союза, принятие во внимание динамично развивающиеся современные технологии электронной связи, пожелания бизнес-сообщества, направленные на упрощение таможенных формальностей, сделали новый Кодекс более детальным, соответствующим требованиям рынка и отстаивающим в первую очередь экономические интересы государства и граждан.

Старший менеджер таможенной и налоговой практики, действительный член Палаты налоговых консультантов РК Николай Ефимчук рассказал, что подготовка Таможенного кодекса ЕАЭС заняла более 2,5 лет.

«Впервые в его разработке, наряду с государственными органами, принимали участие представители бизнес-сообществ Евразийского экономического союза. От казахстанской стороны бизнес был представлен в лице Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. Это позволило определенным образом учесть пожелания бизнес-сообщества и решить отдельные проблемные вопросы, к примеру, не решаемую до настоящего времени, проблему постоянного нахождения под таможенным контролем условно выпущенных товаров, оформленных до 1 июля 2010 года», - сказал Н. Ефимчук.

Он отметил, что данный документ является кодифицированным актом.

«Двадцать международных соглашений, регулирующих таможенные правоотношения на территории ЕАЭС имплементированы в проект, которые будут поставлены на утрату после его принятия. В 6 международных соглашениях частично будут прекращены нормы, вошедшие в проект ТК ЕАЭС. Это делает удобным для применения Кодекса с точки зрения максимального охвата сферы правоотношений, затрагиваемых таможенным регулированием», - пояснил эксперт.

Какие изменения и новшества внесены в новый Таможенный кодекс ЕАЭС?

В новом Кодексе закреплен приоритет электронного декларирования, использование безбумажных технологий, который станет основой для ускоренного прохождения таможенных формальностей и снятия бюрократических барьеров.

Также значительно усовершенствован процесс предоставления таможенным органам предварительной информации. По новому Кодексу предварительную информацию можно подписывать электронной цифровой подписью и использовать для нескольких таможенных операций. Данная информация может использоваться как уведомление о прибытии, транзитная декларация, декларация на транспортное средство, а также как документ для помещения товаров на временное хранение. При этом закреплена обратная связь, о необходимости уведомления лица, которое подал предварительную информацию о результатах анализа такой информации.

Вместе с тем предварительная информация может использоваться другими контролирующими органами, осуществляющими деятельность в пунктах пропуска, что значительно ускорит прохождение всего процесса контроля на границе.

Приняты инициативы по ускорению в целом процесса совершения таможенных формальностей и внедрению альтернативного выбора путем возможности заполнения таможенной декларации таможенным органом, без участия брокерских компаний.

Сокращен срок выпуска товаров с 1 рабочего дня до 4 часов рабочего времени.

Также внесено новое упрощение в виде предоставление отсрочки по уплате таможенных пошлин сроком до 1 месяца всем участникам внешнеэкономической деятельности с уплатой процентов, а также до 6 месяцев для товаров, необходимых для промышленной переработки и необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, ввозимых в рамках государственного заказа.

По инициативе казахстанской стороны было принято предложение о расширении перечня товаров, для которых применяется выпуск до подачи декларации. Теперь в случаях, установленных национальным законодательством, для товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободного склада, свободной таможенной зоны может применяться выпуск до подачи декларации.

Аналогичная норма будет действовать для товаров, в отношении которых применяются инвестиционные преференции, а также для участников внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора и лиц, перечень которых будет определяться Евразийской экономической комиссией.

В новом Кодеке значительно преобразован институт уполномоченных экономических операторов (УЭО), который теперь будет подразделяться на 3 типа свидетельства, и относиться к низкому уровню риска.

УЭО имеющие 1 тип свидетельства будут пользоваться упрощениями, связанными с перевозкой товаров на всей территории Евразийского экономического союза.

УЭО имеющие 2 тип свидетельства будут пользоваться упрощениями по декларированию и хранению товаров на территории государства, выдавшего свидетельство.

3 тип свидетельства для УЭО будет универсальным, к нему будут применяться комплекс упрощений предусмотренных 1 и 2 типом свидетельства.

Основные упрощения для операторов это ускоренное и упрощенное проведение таможенных операций - первоочередной порядок таможенных операций, непредоставление обеспечения при транзите, не установление маршрута перевозки, выпуск до подачи деклараций, хранение и проведение таможенных операций в помещениях УЭО, приоритетное участие в пилотных проектах и т.д.

С учетом долгосрочной практики нахождения под таможенным контролем товаров, по которым предоставлены льготы и которые помещены под таможенную процедуру свободного обращения в РК, был предусмотрен механизм снятия с контроля условно выпущенных товаров, оформленных до 1 июля 2010 года. Теперь в новом Кодексе определена дата - 2 июля 2015 года, с данной даты такие товары снимаются с контроля, и прекращается обязанность по уплате таможенных платежей.

Какие нормы провоза товаров физическими лицами для личного пользования предусмотрены в новом Таможенном кодексе?

Принято решение о поэтапном снижении норм беспошлинного провоза после встуления в силу Таможенного кодекса, следующим образом:

в отношении товаров, ввозимых наземным видом транспорта:

- по истечении 1 года - до 1000 евро/ 50 кг;

- по истечении 2 лет - до 750 евро/ 35 кг;

- по истечении 3 лет - до 500 евро/25 кг, без учета частоты перемещения.

в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах:

- по истечении 1 года - до 500 евро в течение месяца;

- по истечении 2 лет - до 200 евро, без учета частоты перемещения.

Подытоживая анализ изменений и новшеств нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза следует отметить, что таможенное регулирование призвано реализовывать внешнеэкономические интересы нашего государства, чтобы не только защищать национальную экономику, но и способствовать проведению ее структурной перестройки с целью оживления, оздоровления и последующего подъема.

По мнению Н. Ефимчука, заложенные в Кодексе достаточно прогрессивные нормы, потребуют от государственных органов их реализации в совокупности с развитием существующих и внедрением новых информационных технологий, без которых многие нормы Кодекса не смогут заработать.

«В целом, как государственным органам, так и бизнесу предстоит значительная работа по имплементации нового Кодекса в бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности», - подчеркнул эксперт.