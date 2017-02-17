Откровения педагога: Каково работать в школе Казахстана

Педагог Роксолана Цой рассказала о плюсах и минусах работы в казахстанской школе , пишет , пишет Baq.kz





Минусы:





1.Заработная плата. С зарплатой преподавателя в размере 50-55 тысяч тенге можно жить только в долг. То есть берешь в долг, а потом возвращаешь. И так бесконечно. Ведь на проезд я трачу больше половины своего дохода.





2. Рабочий график. Неважно, работаешь ты в первую смену или у тебя уроки после обеда. Начинаешь работать с 8 утра и до 13.00 дня, но из-за нехватки преподавателя или из-за отсутствия учителя, ты должна его заменить. И никому и дела нет, что ты работаешь по 12 часов. Школа постепенно превращается в твой второй дом. Смотря на твой усталый вид и опухшие глаза, коллеги (дружный женский коллектив) делают вид, что жалеют тебя. Фигура портится и постепенно подрывается здоровье. Ведь о ПП (прим. - правильном питании) и речи нет.





3. Бумажная волокита. Бесконечные отчеты, графики и планы. Еще будешь таскать с собой кучу папок в которых сведения для комиссии. Как будто эта комиссия прописана в школе, ведь и вздохнуть спокойно нельзя. А их вдвое больше детей, которым ты преподаешь. Вдобавок есть еще комиссия, которая проверяет твои сведения перед приходом основной комиссии. И не дай бог у тебя не будет чего-то хватать или будет неправильно изложена информация, тебя выставят самой безмозглой учительницей в школе. Еще есть тетради... Гора, гора тетрадей. Вот представьте, у вас в классе 37 ученика и на каждого по 37 тетрадей умноженных на 4. Еще есть бонус в виде контрольных работ.













4. Всеобщее среднее образование. В год по два раза, то есть зимой и летом, проводишь обход по квартирам, собирая сведения о детях от 0 до 18 лет. И если какой-нибудь ребенок не учится в школе, где ты работаешь, то нужно пойти в данную школу и взять на него справку. На каждого учителя приходится по 100-200 квартир. Люди нагло закрывают перед тобой дверь, а некоторые и вовсе матерят нас. И если по случайности пропустишь хоть одну квартиру, то получишь выговор. Три выговора - увольнение.





5. О внешнем виде и о личной жизни говорить излишне. В конце рабочего дня вся одежда обмазана бором, руки все в пасте. В школе работают одни женщины и потрепанный физрук. И если проработать еще пару лет, то примерно будешь выглядеть как этот физрук. А теперь ответьте кому нужна девушка, которая так выглядит или похоже на зомби? Дорогие парни, ведь вам нравятся домашние девушки. Которые не гуляют по клубам. Я не хожу по клубам, да и фейсконтроль я вряд ли пройду)) О каком клубе может идти речь, когда нужно вставать в 6 утра, чтобы не опоздать на работу. Когда мои подруги наращивают ресницы и выбирают красивые платья, я заполняю план и готовлю отчет.





Один плюс в моей профессии.





Это мои любимые ученики. Когда видишь уважение к тебе в их глазах, когда они делятся своими планами и рассказывают, как прошел их день. Когда между беседами случайно называют тебя мамой. Когда дарят тебе свои рисунки. Вот тогда понимаешь, почему работаешь в школе.



