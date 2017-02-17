Полицейский автомобиль принял на себя удар КамАЗа, спасая автобус с детьми
17 февраля 2017, 16:23
Пассажиры школьного автобуса не пострадали.
В ДВД Павлодарской области прокомментировали ДТП с участием полицейского авто, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, сотрудники полиции ОВД Баянаульского района на служебной автомашине сопровождали в Павлодар школьный автобус с детьми, которые направлялись на лыжные соревнования.
На автодороге «Павлодар-Астана» возле поселка Калкаман 50-летний водитель автомашины «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения. Чтобы не допустить столкновение грузовика с автобусом, в котором находились 18 детей и четверо воспитателей, старшина полиции Нурсейтов Мурат развернул служебную машину поперек дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия старшина полиции Нурсеитов Мурат получил травмы и был госпитализирован. Старший сержант полиции Жунусов Баянбек от госпитализации отказался.
Пассажиры школьного автобуса не пострадали. По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК.
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