В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащих в Жамбылской области сошла лавина

В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Министерства обороны РК.





Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании «Юг» создан оперативный штаб во главе с командующим.





"Более подробная информация и о ходе проводимых работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.





Данных о пострадавших нет.



