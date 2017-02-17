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В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащих в Жамбылской области сошла лавина

17 февраля 2017, 16:24

Ведутся поисково-спасательные работы.


В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Министерства обороны РК.

Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании «Юг» создан оперативный штаб во главе с командующим.

"Более подробная информация и о ходе проводимых работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет.

Иллюстративное фото: mirchudes.net

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