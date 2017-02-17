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Бензин вновь подорожал на заправках Астаны

17 февраля 2017, 16:48

На бензин Аи-92 и дизельное топливо цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.


В Астане вновь выросла цена на самый ходовой бензин марки Аи-92, сообщает МИА «Казинформ».

На автозаправочных станциях «КазМунайГаз» с сегодняшнего дня цена на бензин АИ-92 не только в Астане, но и во всех городах Казахстана, неожиданно подскочила на 2 тенге - до 141 тенге за литр. Ранее ее цена составляла 139 тенге за литр.

Также на АЗС «КазМунайГаз» подорожал в цене бензин марки АИ-95. Если в феврале он стоил 150 тенге за литр, то с сегодняшнего дня - 154 тенге за литр. АИ-80 реализуется здесь по 89 тенге за литр.

Отметим, что в КМГ реализовался самый дешевый по цене бензин. Ранее бензин здесь дорожал в начале декабря 2016 года - со 128 тенге до 133 тенге за литр. А затем вырос и до 137 тенге. А 6 февраля 2017 года - до 139 тенге за литр.

Подорожал бензин также на АЗС «Номад ойл». Здесь цена на топливо марки АИ-92 подскочила в цене со 139 до 141 тенге за литр.

На АЗС Sinooil бензин реализуется по прежней цене. АИ-92 стоит 140 тенге. Литр АИ-95 - 152 тенге.

Немного подорожал бензин марки АИ-92 на заправках Helios: со 138 тенге в начале февраля до 140 тенге за литр на сегодня. Цена на АИ-95 выросла здесь всего на 1 тенге и составляет 151 тенге.

Подешевел бензин сегодня только на АЗС «Аурика». Если в начале февраля он стоил 145 тенге, то сегодня 141 тенге за литр. Цена на АИ-95 по-прежнему самая высокая - 161 тенге за литр.

Напомним, ранее рост цен на бензин прокомментировал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Он сообщил, что одна из ее причин - это изменение курса тенге к рублю.

Также, как отмечают в Минэнерго, из-за высоких цен на бензин марки АИ-92, казахстанцы стали экономить и чаще заправлять в свое авто 80-ым бензином.

В соответствии с Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» госрегулирование цен распространяется только на розничную реализацию бензина Аи-80. При этом, на регулируемые ранее бензин Аи-92 (госрегулирование отменено с сентября 2015 г.) и дизельное топливо (госрегулирование отменено с августа 2016 г.) цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.



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