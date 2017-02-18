Жертвой взрыва на юго-востоке Турции стал трехлетний ребенок
18 февраля 2017, 10:07
Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения, передает Би-би-си.
Взрыв прогремел в городе Вираншехир на границе с Сирией (провинция Шанлыурфа). По данным турецкого агентства Anadolu, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Предположительно целью нападения были квартиры судей, так как в здании, около которого взорвался автомобиль, располагаются квартиры судей и прокуроров.
Место происшествия, куда прибывают кареты скорой помощи и полиция, оцеплено. В городе Вираншехир проживают в основном курды.
Рост числа нападений на юго-востоке Турции наблюдается с 2015 года: в большинстве случаев ответственность за атаки берут на себя курдские сепаратисты из группировки "Рабочая партия Курдистана" или боевики экстремистской группировки "Исламское государство".
Фото: GETTY IMAGES
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