Боевые награды и мундир ветерана войны и МВД выставлены на торги на сайте продаж
18 февраля 2017, 11:44
Всего предлагается около двадцати нагрудных знаков, медалей и орденов ветерана.
Форма полковника милиции Казахской ССР, служебные награды, удостоверение выставлены торги на одном из популярных сайтов продаж, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Кроме офицерского мундира и служебных наград полковника МВД КазССР Анатолия Соловьева, на торги выставлены боевые медали и ордена, которыми он был награжден во время Великой Отечественной войны. Всего предлагается около двадцати нагрудных знаков, медалей и орденов ветерана. Помимо этого, продавец предлагает трудовую книжку и другие документы офицера милиции.
В описании к лоту продавец отмечает, что многие медали и ордена полковника МВД и ветерана войны Анатолия Соловьева являются редкими и должны представлять интерес для коллекционеров.
Анатолий Соловьев в 1942 году окончил Саратовский автомобильно-дорожный институт. В 1942 году был отправлен на фронт. Ветеран прошел войну с 1942 по 1945 год, воевал на 3-ем Украинском фронте, в 37 армии.
После войны работал в рядах милиции Казахской ССР, вероятно до середины 80-х прошлого столетия. До 90-х годов являлся членом различных ветеранских организаций, тогда еще, Казахской ССР. Одно из мест службы предположительно, в Кокчетавской области.
Имя Анатолия Соловьева внесено в книгу почета министерства внутренних дел СССР. Он являлся судьей первой категории по автомотоспорту (вся информация получена из документов, предлагаемых к продаже).
«Почетный милиционер, солдат, участник Второй мировой войны, коммунист», — рекламирует автор лота предлагаемые раритеты.
Боевые медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и орден Отечественной войны, а также медаль «За победу над Германией», которой Соловьев был награжден в 1945 году, продаются вместе со множеством служебных наград, мундиром и всеми его документами. За 800 долларов США. Со скидкой.
Фото: ИА «NewTimes.kz»
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