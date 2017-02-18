Боевые награды и мундир ветерана войны и МВД выставлены на торги на сайте продаж

Кроме офицерского мундира и служебных наград полковника МВД КазССР Анатолия Соловьева, на торги выставлены боевые медали и ордена, которыми он был награжден во время Великой Отечественной войны. Всего предлагается около двадцати нагрудных знаков, медалей и орденов ветерана. Помимо этого, продавец предлагает трудовую книжку и другие документы офицера милиции.









В описании к лоту продавец отмечает, что многие медали и ордена полковника МВД и ветерана войны Анатолия Соловьева являются редкими и должны представлять интерес для коллекционеров.













Анатолий Соловьев в 1942 году окончил Саратовский автомобильно-дорожный институт. В 1942 году был отправлен на фронт. Ветеран прошел войну с 1942 по 1945 год, воевал на 3-ем Украинском фронте, в 37 армии.