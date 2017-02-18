​Актюбинец, совершивший самоподжог, дважды пытался покончить с собой

39-летний житель Эмбы, совершивший самоподжог, дважды пытался покончить с собой. Об этом газете " Об этом газете " Диапазон " сообщили его знакомые.





Напомним , 12 февраля мужчина облился бензином, поджег себя, войдя в здание отдела полиции. Как сообщили в пресс-службе ДВД, примерно в 2:45 в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята пламенем.





"Дежурный наряд используя два огнетушителя потушил пламя и вызвал скорую. Но было уже поздно. Мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в ДВД области.





По словам местных жителей, Серик – коренной житель Эмбы. Он рано остался без отца. Разведен. Есть один ребенок. Постоянной работы у Серика не было. Работал разнорабочим на стройке, в магазине, нанимался к частникам. Мать давно продала дом, уехала жить в Актобе. Серик в Эмбе со второй супругой снимал жилье.





Хоронить Серика в Эмбу приехала мать. Новые хозяева ее дома разрешили вынести тело сына из его старого дома.





"Серик был человеком закрытым. Один раз вешался. Его сняли с петли. Это было 2-3 года назад. Осенью прошлого года на станции он пытался попасть под Тальго, но ему не дали работники железной дороги, - рассказал Болат, житель Эмбы. – У Серика был отчим, он тоже покончил жизнь самоубийством, попал под маневровый поезд".





ДВД по факту самоподжога назначил досудебное расследование. Официальная версия - мужчина совершил суицид в силу семейных обстоятельств. Незадолго до трагедии 2 февраля скончалась его супруга. О своих намерениях за 2 часа до самоубийства потерпевший сообщил своим близким родственникам



