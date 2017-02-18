В Казахстане обнаружили "бензоколонку для инопланетян"

По мнению уфолога, около миллиона лет назад на плато Устюрт находилась колония пришельцев.

Российский уфолог Симеон Волох считает, что инопланетяне, прилетев на Землю, приземлились на плато Устюрт, где они добывали топливо на обратную дорогу. Об этом пишет " Об этом пишет " Экспресс-К ".





По словам уфолога, плато Устюрт похоже на гигантский карьер. Изучив местный рельеф, он пришел к выводу, что около миллиона лет назад здесь находилась колония пришельцев. Они приземлились в этой местности не просто так, а чтобы добыть топливо на обратную дорогу. Симеон Волох считает, что в урочище Бозжира были сконцентрированы огромные залежи тория и трития. Эти радиоактивные элементы обычно находят на дне высохших соленых водоемов. А плато Устюрт представляет собой дно древнего моря Тетис.





– Тритий – это сверхтяжелый водород, – объясняет Симеон Волох. – Одна тонна этого вещества эквивалентна 15 млн тонн нефти. Мы считаем, что когда-то на Землю прибыл исследовательский корабль пришельцев, который был оснащен двигателями, работавшими за счет термоядерной реакции. Так вот, добывая тритий, инопланетяне изменили ландшафт этого плато.





Чтобы подтвердить свою теорию, Симеон Волох совершил восхождение на скалу Два Клыка в урочище Бозжира. В лучах заходящего солнца он успел заметить огромный камень, испещренный непонятными символами. Также он увидел черный булыжник, застрявший в расщелине, который резко отличался по цвету от скальной породы. Попытка вытащить его из расщелины не увенчалась успехом. Начав спуск, Симеон Волох заметил, что этот булыжник начал светиться. Он считает, что инопланетяне оставили в этих местах некую плату за заправку.





– Возможно, это какой-то носитель информации, который раскрывает секреты технологий, опережающих наши на несколько столетий, – предполагает Симеон Волох.





Алан Исаев.



