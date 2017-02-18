В Балхаше злоумышленник ограбил девушку, пригрозив что натравит на нее собаку
18 февраля 2017, 22:40
Злоумышленника вычислили "по горячим следам".
33-летний Николай Седов 33-летний житель Балхаша использовал соседскую собаку по кличке «Мухтар», чтобы ограбить случайную прохожую, пишут "Криминальные Новости".
По словам Николая, мотивом преступления послужил тот факт, что он испытывал материальные затруднения. Хотя до этого к криминалу не имел никакого отношения. С этой точки зрения биография Седова была чистой. Мужчина трудился на заводе и регулярно получал зарплату. Видимо, накануне сильно потратился, совершенно оставшись без средств.
Около 19.00 Седов вместе с Мухтаром прогуливался по своему микрорайону. Мужчина обратил внимание на проходившую мимо девушку, которая несла в руках обычную спортивную сумку. Седов моментально придумал оригинальный способ отъема чужого имущества. Он подошел к девушке и потребовал отдать ему сумку, в противном случае он пригрозил натравить на нее пса.
Девушка, парализованная страхом, замерла на месте. А Седов вырвал у нее спортивную сумку и направился в ближайший магазин. В его распоряжении оказалась самая малость — сотовый телефон, спортивный костюм и 500 тенге. На эти деньги мужчина купил сигареты, после чего пошел домой. Сумку он оставил в подъезде, Мухтара вернул хозяину, а сам вошел в свою квартиру.
Потерпевшая вызвала сотрудников полиции. Злоумышленника вычислили практически сразу, по его следу пустили служебную собаку, которая быстро привела полицейских в подъезд, где проживает Седов. Там же нашли и спортивную сумку потерпевшей.
— У меня не было денег даже на сигареты, — пожаловался злоумышленник, которому предъявили обвинение в грабеже, совершенном с угрозой применения насилия.
В какой-то степени повезло, что его задержали по горячим следам. Потерпевшей сразу вернули все ее вещи. Балхашский городской суд заключил: «Учитывая личность подсудимого, который ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работу, по месту жительства характеризуется положительно, последствий от преступления не поступило, назначить Н. Седову наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы».
Фото: rusrep.ru.
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