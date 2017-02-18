В Балхаше злоумышленник ограбил девушку, пригрозив что натравит на нее собаку

33-летний Николай Седов 33-летний житель Балхаша использовал соседскую собаку по кличке «Мухтар», чтобы ограбить случайную прохожую, пишут " пишут " Криминальные Новости ".





По словам Николая, мотивом преступления послужил тот факт, что он испытывал материальные затруднения. Хотя до этого к криминалу не имел никакого отношения. С этой точки зрения биография Седова была чистой. Мужчина трудился на заводе и регулярно получал зарплату. Видимо, накануне сильно потратился, совершенно оставшись без средств.





Около 19.00 Седов вместе с Мухтаром прогуливался по своему микрорайону. Мужчина обратил внимание на проходившую мимо девушку, которая несла в руках обычную спортивную сумку. Седов моментально придумал оригинальный способ отъема чужого имущества. Он подошел к девушке и потребовал отдать ему сумку, в противном случае он пригрозил натравить на нее пса.





Девушка, парализованная страхом, замерла на месте. А Седов вырвал у нее спортивную сумку и направился в ближайший магазин. В его распоряжении оказалась самая малость — сотовый телефон, спортивный костюм и 500 тенге. На эти деньги мужчина купил сигареты, после чего пошел домой. Сумку он оставил в подъезде, Мухтара вернул хозяину, а сам вошел в свою квартиру.





Потерпевшая вызвала сотрудников полиции. Злоумышленника вычислили практически сразу, по его следу пустили служебную собаку, которая быстро привела полицейских в подъезд, где проживает Седов. Там же нашли и спортивную сумку потерпевшей.





— У меня не было денег даже на сигареты, — пожаловался злоумышленник, которому предъявили обвинение в грабеже, совершенном с угрозой применения насилия.





В какой-то степени повезло, что его задержали по горячим следам. Потерпевшей сразу вернули все ее вещи. Балхашский городской суд заключил: «Учитывая личность подсудимого, который ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работу, по месту жительства характеризуется положительно, последствий от преступления не поступило, назначить Н. Седову наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы».



