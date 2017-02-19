В результате подростковой драки в Алматы госпитализированы трое

В ходе перепалки один из участников потасовки достал пистолет, к счастью, он оказался не заряжен.

В Алматы произошла потасовка между двумя группами молодых парней в результате которой серьезно пострадали трое, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Инцидент произошел во дворе дома, расположенного по адресу Розыбакиева 53. Трое парней провожали девушек. На узкой тропинке им навстречу также шли три парня. Они не разошлись, "зацепились" плечами. После словесной перепалки началась драка. В какой-то момент парень из второй группы достал пистолет, по всей вероятности травматический, и стал угрожать. Он собирался выстрелить, но, к счастью, в пистолете не было патронов. Со словами "вам повезло" они продолжили избиение.





Пострадавшие смогли вырваться и забежать в магазин. Нападавшие последовали за ними, но не стали заходить в магазин и скрылись.





К месту происшествия прибыла полиция и две бригады скорой помощи. Одного из подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. Двух других увезли в больницу чуть позже с черепно-мозговыми травмами.





Полиция начала обход района, однако поиски пока не дали результатов.







