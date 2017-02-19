Аномально теплый март ждет алматинцев
19 февраля 2017, 09:26
Практически весь месяц будет сохраняться теплая погода до +17 градусов.
Март в Алматы пройдет теплым и без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на Gismeteo.
По данным сайта, практически весь месяц будет сохраняться теплая погода до +17 градусов.
Сегодня в Алматы днем -4°, снег.
В Астане днем -18°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ
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