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Аномально теплый март ждет алматинцев

19 февраля 2017, 09:26

Практически весь месяц будет сохраняться теплая погода до +17 градусов.


Март в Алматы пройдет теплым и без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на Gismeteo.

По данным сайта, практически весь месяц будет сохраняться теплая погода до +17 градусов.




Сегодня в Алматы днем -4°, снег.

В Астане днем -18°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

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