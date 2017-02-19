Умелец создаёт невероятно красивые деревянные скульптуры при помощи бензопилы
19 февраля 2017, 16:52
Саймон, увидев работы резчика по дереву, решил попробовать этот вид искусства и понял, что нашёл своё призвание.
Скульптор из Северного Уэльса Саймон О'Рурк ломает стереотипные представления о бензопиле, как об инструменте, который используется исключительно в качестве орудия уничтожения, научившись созидать с её помощью прекрасное – деревянные скульптуры, которыми невозможно не залюбоваться.
Саймон, увидев работы резчика по дереву, решил попробовать этот вид искусства и понял, что нашёл своё призвание.
Источник: Fototelegraf.
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